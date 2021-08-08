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Эксперты предрекают Украине тяжелые времена

08.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты, как международные, так и украинские, а также депутаты Верховной Рады говорят о том, что Украину ждут крайне тяжелые времена.

Рейдерский захват страны определенными внешними силами очевиден. Власти пришли в тупик во внешнеполитическом векторе.

Подробности смотрите в видео.

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Эксперты, как международные, так и украинские, а также депутаты Верховной Рады говорят о том, что Украину ждут крайне тяжелые времена. Рейдерский захват страны...
 
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