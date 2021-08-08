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Вот почему у денежного дерева опадают листья! Вы и не догадывались!

08.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вот почему у денежного дерева опадают листья! Вы и не догадывались!

Скорее всего, многие слышали о таком растении, как денежное дерево. По легенде оно приносит счастье и, конечно, деньги. В действительности это может быть и так, но не стоит забывать, что за таким растением нужен определенный уход. Со временем денежное дерево может потерять свою былую форму, и его листья будут опадать. Причины рассмотрим далее.

Первая причина


Фото: flo.discus-club.ru

Переувлажнение является главной причиной опадения листьев для любого растения. И денежное дерево не является исключением. Если оно будет испытывать переизбыток воды, то можно действительно наткнуться на настоящую проблему.

Более того стоит сказать, что данное растение способно жить без воды достаточно длительное время. Оптимальный полив – раз в неделю.

Вторая причина


Фото: hochu.ua

Все цветолюбы знают, что прямые солнечные лучи могут загубить растение. Чтобы этого не произошло и ваше денежное дерево осталось в целостности, старайтесь следить за тем, чтобы солнце попадало на растение, но не обжигало его. 

Третья причина


Фото: klumba.guru

Часто ли вы «кормите» свое растение? Денежное дерево достаточно удобрять один раз в месяц. И помните, что удобрение не должно попадать на стебель и листья. В каких пропорциях это нужно делать, прочитайте на упаковке вашей «подкормки». 

Четвертая причина


Фото: tver24.com

И последняя, но самая популярная проблема – это перепады температуры. Особенно это опасно в данный период времени, ведь представить наше лето без резких изменений температуры сложно. В такие моменты нужно отрегулировать полив растения и его нахождение под лучами солнца.

Что делать, если вы соблюдаете правила, но листья все равно опадают?


Фото: stroy-podskazka.ru

Если же вы не обнаружили ни одной из указанных выше причин, то проблема может быть и в корнях. Дело в том, что растение с каждым годом стареет и ему нужна новая пересадка. Делается это с целью удаления уже пропадающих корней.

 

Фото обложки roomester.ru

По материалам сайта botanichka.ru

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Скорее всего, многие слышали о таком растении, как денежное дерево. По легенде оно приносит счастье и, конечно, деньги. В действительности это может быть и так, но не...
 
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