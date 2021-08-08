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Время готовиться к школе! Материальную помощь получат почти 100 тыс. семей
Источник материала: ОНТ
Время готовиться к школе! Помогает родителям в этом деле и государство. В этом году почти 100 тысяч семей получат единовременное пособие.
На такую поддержку могут рассчитывать семьи, которые воспитывают троих и более детей. Доход родителей на это никак не влияет. Максимальный размер выплат на каждого школьника – практически 82 рубля. Но конкретный размер помощи определяют местные Советы депутатов с учетом финансовых возможностей региона.
Чтобы получить выплаты, нужно обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите. Для жителей столицы процедура еще проще. Заявку примут в школе, где учится ребенок. Что касается мест, где можно купить все необходимое, то школьные ярмарки работают в Минске и всех крупных городах страны.
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Время готовиться к школе! Помогает родителям в этом деле и государство. В этом году почти 100 тысяч семей получат единовременное пособие. На такую поддержку могут...
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