«Противостояние». В эфир вышла предпоследняя серия проекта белорусских журналистов о событиях 2020 года

Источник материала: ОНТ

События, которые мы все пережили и отстояли страну. Кто заказал Беларусь и как изменил тактику, когда сценарий «цветной революции» не удалось реализовать. «Противостояние» – очередная серия проекта наших коллег «2020», 4-я часть фильма вышла в эфир 7 августа.

Выступления еще продолжаются, но эффекта нет. Оппоненты власти продолжают создавать миф, о том, что их много. И тогда в Минске проходит большой прогосударственный митинг. Десятки тысяч людей вышли на площадь с государственными флагами. Перед ними выступил Президент.

Оппозиция в ответ решает блокировать работу предприятий. Забастовки, к которым призывают из-за границы – угроза национальной безопасности. «Карусельщики» склоняют людей останавливать конвейеры, но не находят поддержки. И тогда возникает идея о сакральной жертве. Ею должна была стать Тихановская.

Тихановской дали уехать и даже денег в дорогу. Об этом и многом другом – в пятисерийном фильме наших коллег. Каждый день – новая часть. 8 августа в эфире заключительная. Проект выходит на телеканалах «СТВ» и «Беларусь-1». Также доступен в эфире «Беларусь-24».

Подписывайтесь на нас в Telegram