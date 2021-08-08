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«Противостояние». В эфир вышла предпоследняя серия проекта белорусских журналистов о событиях 2020 года

08.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Противостояние». В эфир вышла предпоследняя серия проекта белорусских журналистов о событиях 2020 года

События, которые мы все пережили и отстояли страну. Кто заказал Беларусь и как изменил тактику, когда сценарий «цветной революции» не удалось реализовать. «Противостояние» – очередная серия проекта наших коллег «2020», 4-я часть фильма вышла в эфир 7 августа.

Выступления еще продолжаются, но эффекта нет. Оппоненты власти продолжают создавать миф, о том, что их много. И тогда в Минске проходит большой прогосударственный митинг. Десятки тысяч людей вышли на площадь с государственными флагами. Перед ними выступил Президент.

Оппозиция в ответ решает блокировать работу предприятий. Забастовки, к которым призывают из-за границы – угроза национальной безопасности. «Карусельщики» склоняют людей останавливать конвейеры, но не находят поддержки. И тогда возникает идея о сакральной жертве. Ею должна была стать Тихановская.

Тихановской дали уехать и даже денег в дорогу. Об этом и многом другом – в пятисерийном фильме наших коллег. Каждый день – новая часть. 8 августа в эфире заключительная. Проект выходит на телеканалах «СТВ» и «Беларусь-1». Также доступен в эфире «Беларусь-24».

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Теги: Минск
 
 
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События, которые мы все пережили и отстояли страну. Кто заказал Беларусь и как изменил тактику, когда сценарий «цветной революции» не удалось реализовать....
 
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