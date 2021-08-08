Действенные меры ЕС. За сутки в Литву не пустили ни одного мигранта, вернули в Беларусь 80

Источник материала: Салiдарнасць

А что у других границ?

Что происходит на границе с Литвой?

С полуночи субботы до воскресенья литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 нелегальных мигрантов, сообщает delfi.lt со ссылкой на Службу охраны государственной границы.





В Литву не попал ни один нелегальный мигрант. Между тем, на белорусской стороне были слышны звуки, не обещающие ничего хорошего.

Большинство нелегальных мигрантов было возвращено в Беларусь на южно-юго-восточной окраине страны: в Шальчининкском, Варенском районах, в пределах Друскининкского муниципалитета.

В светлое время суток сотрудники СОГГ услышали несколько отдельных выстрелов на территории Беларуси, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет. Литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, специальные средства или акты физического принуждения.

На латвийской границе

Подстраховалась и Латвия. В пятницу латвийские пограничники задержали пять человек, в четверг 28. Всего за это время на белорусско-литовской границе было задержано 38 мигрантов.

Ранее Латвия усилила границу с Беларусью, опасаясь мигрантов, которые могут попытаться ее пересечь с белорусской стороны. Латвийские власти обратились за помощью к Агентству Европейского Союза по безопасности внешних границ Frontex.

Как ЕС решает проблему?

Между тем стало известно, что Ирак готовит эвакуацию своих граждан из Беларуси. 10 августа авиакомпания «Иракские авиалинии» выполнит эвакуационный рейс из Минска.

Ранее управление гражданской авиации Ирака (ICAA) на основании распоряжения правительства страны отменило все авиарейсы в Минск «до дальнейшего уведомления». Одновременно разрешено отправлять пустые самолеты в Минск, чтобы забрать граждан Ирака домой.

6 августа в Багдад позвонили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и Латвии Эдгарс Ринкевичс. В ходе переговоров глава иракской дипломатии Фуад Хусейн рассказал о мерах, принятых для защиты сограждан, которые стали жертвами контрабандных сетей, в том числе о временном прекращении полетов в Минск и организации обратных рейсов в Багдад. Меры приняты в дополнение к расследованию использования граждан в преступных целях и нападения на них, после чего невозможно выяснить их дальнейшую судьбу, отмечает МИД Ирака.

Литва одобрила решение иракских властей. «Приветствую решение правительства Ирака приостановить все полеты в Минск. Только работая вместе, мы сможем ликвидировать сети, занимающиеся контрабандой людей в ЕС. Ожидаю, что другие авиакомпании приостановят полеты в Беларусь», — написал в твиттере министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Что думают аналитики?

— Действия литовского руководства дают хороший пример того, что в современном мире проблемы нужно решать современными способами, а не рудиментарными подходами вроде строительства стен, — отмечает военный аналитик Егор Лебедок. — Современный ответ на угрозы — это действия во всех сферах, и особенно там, где противник слаб. Расчет «стратегов» Лукашенко был на то, что, как и ранее, силовое противодействие потоку мигрантов со стороны Литвы будет слабым из-за демократических процедур. Но и здесь литовцы хоть с опозданием, но сработали.