|
Латынина: «Лукашенко может существовать только потому, что за его спиной стоит Россия. Это большая трагедия»
08.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известная журналистка — о трагедии белорусского народа.
В программе на
— Он (Лукашенко —прим. ред.) может существовать только потому, что за его спиной стоит Россия. Это большая трагедия, которая происходит на наших глазах, потому что после того, как Путин умудрился окончательно оторвать Украину от России и стал, я бы сказала, крестным отцом рождающейся на наших глазах украинской нации, кажется, Владимир Владимирович, еще сможет сделать так, чтобы белорусы могли возненавидеть Россию. Это очень сложно, но если он будет действовать в том же направлении, то ему удастся и это, — отметила Юлия Латынина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Латынина: «Лукашенко может существовать только потому, что за его спиной стоит Россия. Это большая трагедия»
Известная журналистка — о трагедии белорусского народа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)