«Голос народа не заглушить». Представитель ЕС высказался по поводу годовщины со дня выборов в Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Жозеп Боррель обратился от имени Евросоюза.

— 9 августа 2020 года надежды народа Беларуси на избрание законного лидера страны были жестоко разбиты, — об этом говорится в заявлении представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от имени Евросоюза.

Высокий представитель ЕС отмечает, что уже год народ нашей страны мужественно борется за соблюдение прав человека и основных свобод.

— Режим Лукашенко продолжает проводить репрессии в стране, последовательно углубляя разрыв с белорусским народом. Представители оппозиции и продемократических сил вместе с тысячами граждан из всех слоев общества либо погибли при невыясненных обстоятельствах, либо были задержаны, либо были вынуждены покинуть страну и жить в изгнании, — говорится в заявлении.

Боррель отмечает, что в стране идет хорошо организованная кампания репрессий и запугивания против гражданского общества и правозащитников, а также систематическое уничтожение неправительственных организаций и независимых СМИ. Ее цель — «заглушить все оставшиеся независимые голоса и подавить гражданское общество».

— Произвольные и необоснованные задержания, несправедливые преследования, включая отказ в праве на справедливое судебное разбирательство, и сотни задокументированных случаев пыток по-прежнему имеют место в обстановке безнаказанности.

Боррель упоминает принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, миграционный кризис на белорусско-литовской границе, который официальный Минск использует в своих политических целях.

— Вместе с партнерами-единомышленниками в ЕС открыто и единодушно призывают режим Лукашенко положить конец его репрессивным практикам. В соответствии со своим поэтапным подходом ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры в свете вопиющего игнорирования режимом международных обязательств. Единственный способ положить конец политическому кризису — это инклюзивный национальный диалог.

Представитель ЕС указывает, что отмена санкций возможна только после того, как власти Беларуси начнут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства закона, уважать обязательства в области прав человека и прекратят все репрессии, а также «освобождения и безоговорочной реабилитации» более 600 политических заключенных.

— Как только Беларусь начнет переход к демократии, ЕС обязуется ей помочь стабилизировать экономику, реформировать ее институты, чтобы сделать их более устойчивыми и демократичными, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, в том числе посредством Комплексного плана экономической поддержки на сумму до 3 миллиардов евро, короткий вариант которого был опубликован 28 мая Европейской Комиссией.

Жозеп Боррель указывает, что Евросоюз остается единым в вопросе дальнейшей поддержки народа Беларуси, в том числе путем оказания экстренной помощи жертвам репрессий, а также независимым средствам массовой информации и гуманитарной помощи населению.

— ЕС также продолжит поддерживать международные инициативы по привлечению всех виновных к ответственности, в том числе через Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международную платформу для Беларуси по привлечению виновных к ответственности. ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся заглушить, — говорится в заявлении.