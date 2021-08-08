В 2021 году на госуправленцев потратят больше 1 млрд рублей

banki24.by Раз в месяц выходит оперативная информация о зарплатных фондах в организациях-флагманах. Фонд заработной платы оценивают до вычета подоходного налога (13%), взноса работника в ФСЗН (1%), а также профсоюзных взносов, штрафов, алиментов и т. д, пишет





Зарплатный фонд представляет собой сложенные вместе начисленные зарплаты наемных работников. За первую половину 2021 года зарплатный фонд на флагманах Беларуси составил 22,1 млрд BYN.





По сравнению с аналогичным периодом 2020-го размер фонда увеличился на 13,4% (в номинале). Зарплатный фонд организаций Минска заметно больше, чем зарплатный фонд любой области Беларуси — 7,091 млрд BYN против 1,908–3,410 млрд BYN в регионах.





Самый маленький фонд зарплат — в Могилевской области. Во-первых, здесь относительно небольшое занятое в экономике население. Во-вторых, Могилевская область удерживает последнее место в стране по размеру начисленной средней зарплаты.





Отставание Могилевщины можно легко объяснить логически. На востоке Беларуси самая высокая доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий-флагманов. Этим компаниям просто неоткуда взять высокие зарплаты — нет финансовой возможности.





Витебская и Могилевская области также занимают последние места по темпам роста зарплатных фондов — +11,5% на Витебщине и +11,9% на Могилевщине.





Таким образом, мало того, что север и восток страны отстают от других областей, так это расстояние еще и увеличивается в 2021 году.





Рост цен в потребительском секторе за 6 месяцев (к 2020 году) составил 8,8%. Это значит, что реальный рост зарплатного фонда в целом по Беларуси составил около 4,2%.





В Витебской и Могилевской областях темпы прироста еще ниже: всего +2,5% и +2,8% соответственно.





Согласно замерам по заказу Нацбанка в июне 2021 года ощущаемый белорусами уровень инфляции за год составил 14,6%, а ожидаемой — 14,7%.





Иначе говоря, если ориентироваться на субъективные ощущения населения, а не официальную инфляцию, то никакого реального роста зарплатных фондов нету вообще — белорусы его не видят за поднятием отслеживаемых цен.





Самый крупный зарплатный фонд в стране за 6 месяцев образовали флагманы промышленности — 6,069 млрд BYN.





В агросекторе зарплатный фонд оценивается в 1,380 млрд BYN, в строительстве — 1,139 млрд BYN, в ритейле — 1,348 млрд BYN, в ИТ-секторе — 1,954 млрд BYN, в образовании — 2,136 млрд BYN, в здравоохранении — 2,020 млрд BYN, в госуправлении — 664,9 млн BYN.





Если темпы прироста зарплат в госуправлении сохранятся до декабря, то за год зарплатный фонд в этой сфере может превысить 1,3 млрд BYN.