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Литовские пограничники: с территории Беларуси слышны выстрелы

08.08.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ни одному мигранту не удалось прибыть в Литву нелегально.

В ночь с субботы на воскресенье литовские пограничники вернули в Беларусь почти 80 мигрантов, сообщает Служба охраны государственной границы.

Большинство мигрантов было возвращено в Беларусь на южной и юго-восточной окраинах страны: в Шальчининкском, Варенском районах, в границах Друскининкского муниципалитета.

В светлое время суток сотрудники Службы охраны государственной границы слышали на территории Беларуси несколько звуков одиночных выстрелов, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет. 

Литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, прибегать к специальным средствам или мерам физического принуждения.

На границе продолжают дежурить усиленные отряды пограничников и прикрепленных к ним военнослужащих. Служба проходит гладко, серьезных инцидентов не зафиксировано.
 
 
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Ни одному мигранту не удалось прибыть в Литву нелегально.
 
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