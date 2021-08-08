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Билеты на поезда внутри Беларуси дорожают с 13 августа

08.08.2021 13:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 13 августа на Белорусской железной дороге изменяются тарифы на перевозки в пределах страны.

Билеты на поезда внутри Беларуси дорожают с 13 августа

Стоимость проезда поездами региональных и межрегиональных линий бизнес-класса в среднем увеличится на 5%.

Проезд в поездах межрегиональных линий эконом-класса подорожает в среднем на 15%, в поездах региональных линий эконом-класса — в среднем на 10%.

Тарифы на проезд в пределах одного тарифного пояса поездами городских линий увеличатся на 14,3%, в пределах двух тарифных поясов — на 24%.

Как отмечает пресс-служба БЖД, в предыдущий раз проезд железнодорожным транспортом общего пользования дорожал в декабре 2020 года.

 

 

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С 13 августа на Белорусской железной дороге изменяются тарифы на перевозки в пределах страны.
 
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