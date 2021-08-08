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Из школьной программы вычеркнули книгу Алексиевич

08.08.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более того, из школьной программы русскоязычной литературы также убрали произведения известных российских писателей Владимира Набокова и Александра Солженицына.

Из школьной программы вычеркнули книгу Алексиевич
Из учебной программы по русской литературе за 11 класс в общеобразовательных школах Беларуси пропали Светлана Алексиевич, Александр Солженицын и Владимир Набоковзаметил преподаватель Сергей Дубелевич.

На сайте национального образовательного портала доступны школьные программы за грядущий учебный год и принятая в 2017 году программа, которую действовала и в 2020 году.

В программе, утвержденной в 2020 году, в разделе «Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы» присутствуют Александр Солженицын, Владимир Набоков, Виктор Некрасов. Отдельно на изучение произведения «Один день Ивана Денисовича» в программе стояло 3 часа. 

Среди произведений, для дополнительного чтения указан «Матренин двор». В утвержденной в 2021 году рекомендованным писателем остался только Виктор Некрасов.

Среди литературы, созданной беларускими писателями на русском языке, в программе 2020 года в разделе «Проза. Человек и война» изучалась книга Светланы Алексиевич «Последние свидетели». 

В новой программе на ее месте указан председатель союза писателей Беларуси Николай Чергинец.

20 августа 2020 года стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту создания Координационного Совета. 26 августа Алексиевич допросили в СК. Позже она уехала из страны.
 
 
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Более того, из школьной программы русскоязычной литературы также убрали произведения известных российских писателей Владимира Набокова и Александра...
 
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