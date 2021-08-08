|
Карикатура от Ёлкина. Новая должность Лукашенко
08.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный карикатурист отреагировал на ситуацию вокруг беженцев в Литву и обвинения ЕС Минска в содействии нелегальной миграции.
Вот так, по его мнению, выглядит новая должность белорусского правителя.
Это уже не первая карикатуры художника на эту тему.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный карикатурист отреагировал на ситуацию вокруг беженцев в Литву и обвинения ЕС Минска в содействии нелегальной миграции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)