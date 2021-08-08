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Карикатура от Ёлкина. Новая должность Лукашенко

08.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный карикатурист отреагировал на ситуацию вокруг беженцев в Литву и обвинения ЕС Минска в содействии нелегальной миграции.

Вот так, по его мнению, выглядит новая должность белорусского правителя.

Карикатура от Ёлкина. Новая должность Лукашенко

Это уже не первая карикатуры художника на эту тему.

Карикатура от Ёлкина. Новая должность Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Известный карикатурист отреагировал на ситуацию вокруг беженцев в Литву и обвинения ЕС Минска в содействии нелегальной миграции.
 
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