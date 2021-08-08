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«Снижение депозитов произошло преимущественно за счет вкладчиков-женщин, остатки которых за второй квартал 2021 года сократились на 967 миллионов рублей (что составляет 61,3% от общего объема снижения вкладов)», — поясняет регулятор.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Нацбанке Беларуси рассказали о поведении вкладчиков, которые «угрожают» финансовой стабильности В НББ также рассказали, как выглядит среднестатистический белорусский вкладчик.

В Нацбанке уточняют, что по срочным банковским вкладам по-прежнему преобладают сбережения в иностранных валютах, их доля составляет 68,7%. За второй квартал нынешнего года этот показатель сократился на 2,5 процентного пункта.При этом срочные вклады в рублях составляют 31,3% от общего объема срочных банковских депозитов физлиц.В Нацбанке также рассказали, как выглядит среднестатистический белорусский вкладчик. Это женщина старше 55 лет (55% от общего объема вкладов всех женщин), со средней суммой вклада 9,96 тысячи рублей, а также мужчина старше 60 лет (53,2% от общего объема вкладов всех мужчин), со средней суммой вклада в 13,97 тысячи рублей.Ранее в Нацбанке заявляли, что отток депозитов представляет угрозу финансовой стабильности. Это создает повышенное давление на ликвидность банков, существенно ограничивает возможности банков по кредитной поддержке экономики. Средства населения и юридических лиц составляют основу ресурсной базы банков.Причем наибольшую уязвимость к действию негативных факторов демонстрировали срочные депозиты населения в иностранной валюте. Их величина за полугодие снизилась на 13,4%.Чтобы банки могли сдержать отток вкладов, с 18 июня Нацбанк приостановил действие рекомендаций по предельному размеру процентных ставок по валютным вкладам физлиц.Напомним, объем рублевых депозитов на 1 июля этого года составил 4 миллиарда 605,9 миллиона рублей. Эта сумма на 5,6 миллиона меньше, чем месяцем ранее. Если сравнивать с 1 января этого года, то рублевые депозиты белорусов выросли на 73,3 миллиона рублей. При этом последние несколько месяцев наблюдается сокращение рублевых вкладов.Общая сумма валютных депозитов физлиц на 1 июля составила 4 миллиарда 18,9 миллиона долларов — на 210,4 миллиона долларов меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с началом этого года сумма сократилась на 620,8 миллиона долларов.