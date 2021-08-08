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Иллюстративное фото

Единственное золото в Токио завоевал наш батутист Иван Литвинович. Серебро — Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов в вольной борьбе, байдарочницы Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок (байдарка-четверка). Бронзу в прыжках в высоту завоевал Максим Недосеков, в вольной борьбе — Ванесса Колодинская и в художественной гимнастике — Алина Горносько.

Организационный провал Беларуси

Фото: Reuters

Скандал с Кристиной Тимановской

Фото: Reuters

Заболевшие кони и снятые с Олимпийских игр белорусские троеборцы

Провальное выступление теннисистов и отставка Сергея Тетерина

Фото: пресс-служба БТФ

Ольга Мазуренок вошла в число сильнейших на марафоне в Токио

Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Антирекорд по медалям и скандал с Тимановской. Олимпиада в Токио стала худшей в истории для Беларуси В общем медальном зачете наша страна находится на 45-м месте.