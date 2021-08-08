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Антирекорд по медалям и скандал с Тимановской. Олимпиада в Токио стала худшей в истории для Беларуси
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
На Олимпиаде белорусы завоевали всего 7 медалей: одно золото, три серебра и три бронзы. Это худший результат за все время участия в летних Играх. Так, в Атланте в 1996 году сборная Беларуси завоевала 15 медалей, в Сиднее в 2000-м году — 17 медалей, в Афинах в 2004 году — 13 медалей, в Лондоне в 2008 году — 10 медалей, а в Рио-де-Жанейро — 9 медалей.
В этом году сборная Беларуси была представлена наименьшим количеством спортсменов за все годы выступлений на летних Олимпийских играх: в Токио поехали 108 спортсменов, которые выступили в 20 видах спорта.
Единственное золото в Токио завоевал наш батутист Иван Литвинович. Серебро — Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов в вольной борьбе, байдарочницы Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок (байдарка-четверка). Бронзу в прыжках в высоту завоевал Максим Недосеков, в вольной борьбе — Ванесса Колодинская и в художественной гимнастике — Алина Горносько.
В общем медальном зачете наша страна находится на 45-м месте.
Прошедшая Олимпиада для белорусской сборной стала не только самой провальной по медалям, но и самой скандальной.
Организационный провал Беларуси
28 июля орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) запретил 20 атлетам выступать на Играх в Токио по причине недостаточного количества взятых допинг-проб. Среди них было три представительницы белорусской сборной: Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик.
Фото: Reuters
— Три допинг-пробы нужно было сдать в течение года, — рассказывала Жодик. — Но у меня за весь сезон никто не брал никаких тестов, началось все буквально в последние месяцы. И времени, естественно, не хватило. Хотя, извините, я стою в пуле спортсменов, которые ездят на международные соревнования, которые претендовали на путевку на Олимпиаду. И, конечно, у меня должны были брать допинг-пробы раньше. Но этого никто не делал. Я же сама не пойду в WADA и не попрошу взять у меня пробу. За этим должны следить ответственные люди в федерации, в нацкоманде, в Министерстве спорта, в конце концов, в НОК.
Отсутствие достаточного количества допинг-проб у наших легкоатлеток и запрет на их выступление, стал причиной дальнейших событий с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.
Скандал с Кристиной Тимановской
Белорусская бегунья Кристина Тимановская публично озвучила критику в адрес руководства нацкоманды за то, что ее заявили на эстафету 4×400 метров, тогда как спортсменка уже была заявлена на дистанции 100 и 200 метров. После этого спортсменка подверглась осуждению в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении. 1 августа Тимановская заявила, что представители Национального олимпийского комитета купили ей билет на самолет и попытались вывезти ее домой, в Беларусь. Однако НОК Беларуси заявил, что отстранил от участия на Играх в Токио-2020 Кристину Тимановскую «в связи с эмоционально-психологическим состоянием» по решению врачей. В итоге сначала спортсменка осталась в Токио, попросив помощи у местной полиции. Потом получила польскую гуманитарную визу и через Вену вылетела в Варшаву.
Международный олимпийский комитет начал собственное расследование по данному инциденту.
Фото: Reuters
Сборная Беларуси все же поучаствовала в полуфинальном забеге женской эстафеты 4×400 метров на Олимпиаде в Токио. Спортсменки заняли в своем полуфинале последнее, 8-е место, уступив победителям из США почти 13 секунд. По итогам двух полуфиналов белоруски заняли 15-е место из 16 сборных — благодаря дисквалификации команды Багам.
Тренеры сборной Беларуси Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитаций и выселены из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить Кристину Тимановскую вернуться на родину.
Заболевшие кони и снятые с Олимпийских игр белорусские троеборцы
С дистанции по троеборью сошел спортсмен-олимпиец Александр Фоминов, который вынужден был отказаться от заезда из-за болезни своей лошади Мартини. Заболевание было диагностировано практически сразу после прилета в Токио. Выступать должен был только один спортсмен из Беларуси — Александр Зеленко и его конь Карло-Гранде. Спортсмен вышел в финал соревнований по преодолению препятствий, однако по ветеринарным показаниям его лошадь была снята с соревнований.
Провальное выступление теннисистов и отставка Сергея Тетерина
Председатель РОО «Белорусская теннисная федерация» Сергей Тетерин в понедельник, 2 августа, подал заявление об отставке. Причиной стали результаты выступлений белорусских теннисистов на Олимпиаде. На Играх в Токио Беларусь представляли три спортсмена. Арина Соболенко вылетела в 1/16 финала, на аналогичном этапе закончил выступление Егор Герасимов, Илья Ивашко уступил в 1/8 финала. В парном разряде Ивашко и Герасимов проиграли в 1/16 финала. В миксте белорусские спортсмены не выступали из-за низкого рейтинга.
Фото: пресс-служба БТФ
Тетерин руководил БТФ больше четырех лет, сменив на этом посту бизнесмена Александра Шакутина. Ему 60 лет, родился в Минске. Профессионально занимался теннисом. В 1979 году стал бронзовым призером чемпионата СССР до 18 лет, а в 1980-м — чемпионом Европы в парном разряде среди молодежи. В 90-е годы именно Тетерин приобщил к большому теннису Александра Лукашенко.
В сентябре состоится очередная отчетно-выборная конференция БТФ, на которой изберут нового председателя и руководящие органы.
Ольга Мазуренок вошла в число сильнейших на марафоне в Токио
Запоминающимся на этой Олимпиаде стало выступление нашей марафонки Ольги Мазуренок. Несмотря на то что бегунья осталась без медалей, ей единственной из европейских спортсменов удалось войти в пятерку сильнейших на марафоне в Токио. Белоруска повторила свой результат, показанный на Олимпийских играх в Рио-2016. Соревнование прошло 7 августа. На старт вышли 88 спортсменок. Беларусь представляли Ольга Мазуренок и Нина Савина. Метеоусловия были не идеальными: температура не опускалась ниже 26 градусов, влажность была около 70 процентов.
Фото: Reuters
Финишную черту Ольга пересекла на пятой позиции. Золото марафона взяла кенийка Перес Джепчирчир. Второе место заняла ее соотечественница Бриджид Косгеи (Кения). Бронзовым призером стала Молли Зейдел из США. Четвертой финишировала эфиопка Роза Дередже.
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Антирекорд по медалям и скандал с Тимановской. Олимпиада в Токио стала худшей в истории для Беларуси
В общем медальном зачете наша страна находится на 45-м месте.
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