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Карбалевич: Власти боятся нового взрыва общественной активности

08.08.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне 9 августа политолог Валерий Карбалевич задает вопрос: чего они боятся?


"Накануне годовщины протестов по всей Беларуси идут задержания и профилактические беседы. Власти боятся нового взрыва общественной активности, хотя, кажется, никаких предпосылок для этого нет, все зачищено и парализовано.
Однако они боятся. Почему?

Во-первых, отсутствует обратная связь власти с обществом. Все подобного рода механизмы давно ликвидированы. В результате власти не знают, что происходит в обществе. А у страха глаза велики.

Во-вторых, особенность белорусского протеста заключается в том, что он был спонтанно самоорганизован. 

Когда протест организовывают какие-то структуры (как в России Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального), то ликвидировав их, можно нейтрализовать протест. А когда доминирует самоорганизация, то неизвестно, с кем бороться. 

Поэтому Лукашенко не чувствует себя победителем, не уверен, что все задушил", - пишет политолог.
 
 
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Накануне 9 августа политолог Валерий Карбалевич задает вопрос: чего они боятся?
 
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