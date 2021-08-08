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Карбалевич: Власти боятся нового взрыва общественной активности
Источник материала: Партизан
Накануне 9 августа политолог Валерий Карбалевич задает вопрос: чего они боятся?
"Накануне годовщины протестов по всей Беларуси идут задержания и профилактические беседы. Власти боятся нового взрыва общественной активности, хотя, кажется, никаких предпосылок для этого нет, все зачищено и парализовано.
Однако они боятся. Почему?
Во-первых, отсутствует обратная связь власти с обществом. Все подобного рода механизмы давно ликвидированы. В результате власти не знают, что происходит в обществе. А у страха глаза велики.
Во-вторых, особенность белорусского протеста заключается в том, что он был спонтанно самоорганизован.
Когда протест организовывают какие-то структуры (как в России Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального), то ликвидировав их, можно нейтрализовать протест. А когда доминирует самоорганизация, то неизвестно, с кем бороться.
Поэтому Лукашенко не чувствует себя победителем, не уверен, что все задушил", - пишет политолог.
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Накануне 9 августа политолог Валерий Карбалевич задает вопрос: чего они боятся?
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