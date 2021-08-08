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Нелегалы из Беларуси добрались до Германии
Источник материала: Партизан
Мигрантов из Беларуси уже задерживают в Германии
Федеральная полиция в немецко-польском пограничном районе недалеко от Локница (район Передняя Померания-Грайфсвальд) в субботу утром подобрала семь незаконно прибывших человек.
Они прибыли в Германию из Беларуси через Польшу пешком, сообщила федеральная полиция. Все они подали прошения о предоставлении убежища, пишет
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Мигрантов из Беларуси уже задерживают в Германии
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