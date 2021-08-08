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Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для Ирины Курочкиной это была первая в ее спортивной карьере Олимпиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Серебряная медалистка сумела выиграть три схватки, но в финале немного уступила японке Рисако Каваи.
Спортсменку встречали родные, в семье пять сестер – болели и очень переживали.
Ирина Курочкина, серебряный призер Олимпийских игр:
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Новости Беларуси. Для Ирины Курочкиной это была первая в ее спортивной карьере Олимпиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Гордимся, очень...
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