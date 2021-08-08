ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры

08.08.2021 14:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для Ирины Курочкиной это была первая в ее спортивной карьере Олимпиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады Токио

Серебряная медалистка сумела выиграть три схватки, но в финале немного уступила японке Рисако Каваи.

Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры

Спортсменку встречали родные, в семье пять сестер – болели и очень переживали.

Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры

Ирина Курочкина, серебряный призер Олимпийских игр:
Психологически очень было тяжело в плане того, что это были мои первые Олимпийские игры. Такая репетиция дома – Европейские игры. Конечно, не такого масштаба, но все равно репетиция прошла. Я счастлива, что серебро. Сначала я чуть расстроилась там, после борьбы, но сейчас я понимаю, что это достойная плата за нашу проделанную работу. Всех, всех без исключения, то есть я не выделяю никого: много людей помогали, и я благодарна всем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Для Ирины Курочкиной это была первая в ее спортивной карьере Олимпиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Гордимся, очень...
 
Новости дня
Новости разные
 
Антирекорд по медалям и скандал с Тимановской. Олимпиада в Токио стала худшей в истории для Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by