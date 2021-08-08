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«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио

08.08.2021 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Призеров Олимпиады в Токио встречали в Национальном аэропорту Минск. Белорусские борцы Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская вернулись домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио

Десятки белорусов приехали поздравить спортсменов и восполнить недостаток болельщиков на Олимпиаде.

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио

Встречали с колоритом, эмоционально, не жалея слов благодарности и в прямом смысле носили на руках.

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио

Очень довольны, очень рады, что у нас все-таки есть наши чемпионы. Очень счастливы, мы очень сильно за них болели. Гордимся, очень гордимся.

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио

Потому что они наша сила, наша гордость.

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио

Хотим им сказать большое спасибо, они молодцы. Мы ими гордимся, нашими спортсменами.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Призеров Олимпиады в Токио встречали в Национальном аэропорту Минск. Белорусские борцы Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса...
 
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