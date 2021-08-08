Команда США выиграла медальный зачет Олимпиады в Токио

Победителем медального зачета Олимпийских игр в Токио стала команда США, на счету которой 113 медалей — 39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовые.



Фото facebook.com/TeamUSA

Уже пятую летнюю Олимпиаду подряд американские атлеты выигрываю более ста медалей: Афины-2004 — 101 (36, 39, 28), Пекин-2008 — 112 (36, 39, 37), Лондон-2012 — 104 (46, 28, 30), Рио-2016 — 121 (46, 37, 38).

Самой же урожайной для американцев была домашняя Олимпиада 1904 года, которую принимал Сент-Луис — 244 медали (80, 83, 81). Однако тогда на Игры не смогли приехать очень многие спортсмены из Европы, Азии и Австралии. Из 651 атлета, заявленного на Олимпиаду, только 52 были не американцами.

В первой десятке медального зачета Токио-2020 также:

2. Китай — 38, 32, 18 (88)

3. Япония — 27, 14, 17 (58)

4. Великобритания — 22, 21, 22 (65)

5. Россия — 20, 28, 23 (71)

6. Австралия — 17, 7, 22 (46)

7. Нидерланды — 10, 12, 14 (36)

8. Франция — 10, 12, 11 (33)

9. Германия — 10, 11, 16 (37)

10. Италия — 10, 10, 20 (40)

В зачете по количеству медалей также лидируют США — 113 (39, 41, 33). Далее 2. Китай — 88 (38, 32, 18). 3. Россия — 71 (20, 28, 23). 4. Великобритания — 65 (22, 21, 22). 5. Япония — 58 (27, 14, 17). 6. Австралия — 46 (17, 7, 22). 7. Италия — 40 (10, 10, 20). 8. Германия — 37 (10, 11, 16). 9. Нидерланды — 36 (10, 12, 14). 10. Франция — 33 (10, 12, 11).

На счету команды Беларуси семь медалей — 1, 3, 3. Это худший результат за время участия в летних Олимпиадах самостоятельной командой (с 1996 года).

В медальном зачете белорусская команда заняла 45-е место по качеству медалей и 33-е — по количеству.

Бывший СССР по качеству медалей: 5. Россия — 20, 28, 23 (71)… 32. Узбекистан — 3, 0, 2 (5). 33. Грузия — 2, 5, 1 (8)… 44. Украина — 1, 6, 12 (19). 45. Беларусь — 1, 3, 3 (7)… 59. Латвия, Эстония — по 1, 0, 1 (2)… 67. Азербайджан — 0, 3, 4 (7)… 69. Армения — 0, 2, 2 (4). 70. Кыргызстан — 0, 2, 1 (3)… 77. Литва, Туркменистан — по 0, 1, 0 (1)… 83. Казахстан — 0, 0, 8 (8).

По количеству: 3. Россия — 71 (20, 28, 23)… 16. Украина — 19 (1, 6, 12)… 29. Грузия — 8 (2, 5, 1), Казахстан — 8 (0, 0, 8)… 33. Беларусь — 7 (1, 3, 3), Азербайджан — 7 (0, 3, 4)… 42. Узбекистан — 5 (3, 0, 2)… 47. Армения — 4 (0, 2, 2)… 60. Кыргызстан — 3 (0, 2, 1)… 66. Латвия, Эстония — по 2 (1, 0, 1)… 77. Литва, Туркменистан — по 1 (0, 1, 0).

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