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Житель Чечерска делал на продажу через деструктивные Telegram-чаты товары с протестной символикой

08.08.2021 14:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Чечерска занимался изготовлением и продажей товаров с протестной символикой через деструктивные Telegram-чаты. Информация об этом опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"На 30-летнего индивидуального предпринимателя оперативники вышли в ходе работы по ранее возбужденному уголовному делу о разжигании социальной вражды или розни", - сказано в сообщении.

В квартире, где проживал мужчина, изъято специальное оборудование для производства, а также готовые кружки, брелоки, магниты, флаги с протестной символикой. Установлено, что он является участником множества деструктивных Telegram-каналов и чатов. Именно там предприниматель предлагал изготовленный товар на продажу.

Следователями будет дана правовая оценка действиям задержанного. Устанавливается его причастность к иным противоправным действиям.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"На 30-летнего индивидуального предпринимателя оперативники вышли в ходе работы по ранее возбужденному уголовному делу о разжигании социальной вражды или розни", -...
 
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