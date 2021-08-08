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Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не всё сделал, поэтому чуть расстроен

08.08.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Призеров Олимпиады в Токио встречали в Национальном аэропорту Минск. Белорусские борцы Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская вернулись домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не всё сделал, поэтому чуть расстроен

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады Токио

Борец Магомедхабиб Кадимагомедов уже настроен на новые золотые победы. В поединке за чемпионский титул спортсмен уступил россиянину Заурбеку Сидакову.

Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не всё сделал, поэтому чуть расстроен

Магомедхабиб Кадимагомедов, серебряный призер Олимпийских игр:
Очень долгое время об этом думал, и серебро – это для кого-то, может, такой успех, но для меня это так… Считаю, что не все сделал, поэтому чуть расстроен. Видимо, в первый день я выложился, и так как у меня были неплохие соперники, эмоционально и подустал, может. На второй день чуть не хватило меня. Я думал, уверен был, что я выиграю, но почему-то оказался пустым.

Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не всё сделал, поэтому чуть расстроен

Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры

Борец намерен некоторое время отдохнуть и начать подготовку к чемпионату мира в Норвегии.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Призеров Олимпиады в Токио встречали в Национальном аэропорту Минск. Белорусские борцы Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса...
 
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