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Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не всё сделал, поэтому чуть расстроен
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Призеров Олимпиады в Токио встречали в Национальном аэропорту Минск. Белорусские борцы Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская вернулись домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борец Магомедхабиб Кадимагомедов уже настроен на новые золотые победы. В поединке за чемпионский титул спортсмен уступил россиянину Заурбеку Сидакову.
Магомедхабиб Кадимагомедов, серебряный призер Олимпийских игр:
Борец намерен некоторое время отдохнуть и начать подготовку к чемпионату мира в Норвегии.
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Магомедхабиб Кадимагомедов о серебре на ОИ в Токио: считаю, что не всё сделал, поэтому чуть расстроен
Новости Беларуси. Призеров Олимпиады в Токио встречали в Национальном аэропорту Минск. Белорусские борцы Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса...
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