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Фотофакт: Лионель Месси расплакался на прощальной пресс-конференции

08.08.2021 14:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Фотофакт: Лионель Месси расплакался на прощальной пресс-конференции
34-летний аргентинец Лионель Месси провел прощальную пресс-конференцию на стадионе "Камп Ноу" / Reuters
Проведя 18 лет в «Барселоне», звезда мирового футбола Лионель Месси провел пресс-конференцию, на которой не мог сдержать слез, прощаясь с «Камп Ноу».

Клуб объявил о его уходе еще 5 мая и футболист не появлялся на публике до сегодняшнего дня. Изначально "Барселона" сообщала, что были достигнуты договорённости о продлении контракта, но возникли финансовые и организационные препятствия, вызванные правилами испанской футбольной лиги.

Лионель Месси представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 – в Кубке и Суперкубке Испании, 4 – в Лиге чемпионов, по 3 – в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ.
 
 
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Футболист представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го.
 
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