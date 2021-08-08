Источник материала: UDF



34-летний аргентинец Лионель Месси провел прощальную пресс-конференцию на стадионе "Камп Ноу" / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фотофакт: Лионель Месси расплакался на прощальной пресс-конференции Футболист представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го.

Клуб объявил о его уходе еще 5 мая и футболист не появлялся на публике до сегодняшнего дня. Изначально "Барселона" сообщала, что были достигнуты договорённости о продлении контракта, но возникли финансовые и организационные препятствия, вызванные правилами испанской футбольной лиги.представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 – в Кубке и Суперкубке Испании, 4 – в Лиге чемпионов, по 3 – в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ.