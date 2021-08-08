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Экс-посол Беларуси рассказал, почему нельзя смотреть в глаза Лукашенко
Источник материала: UDF
Владимир Астапенко
- Интересно было бы заглянуть в блокноты чиновникам на совещании Лукашенко. Как думаете, что они так усердно записывают?
- Стихи, поэмы или оперу. Опер же сказал про всех писать (смеется). А если серьезно, так принято – записывать и не смотреть в глаза говорящему. Чтобы не дай бог не выдать мимикой или глазами свою оценку. Поэтому легче делать вид что ты пишешь, иначе можно попасть под раздачу. Конечно, есть среди чиновников люди честные и искренние, но их меньшинство. В основном главенствует постулат «моя хата с краю».
- Как вы относитесь к коллегам, которые сейчас предпочитают молчать?
- Мне их по-человечески жалко, потому что у них нет будущего, о котором они, возможно, мечтали. В новой Беларуси их карьерные перспективы будут незавидные. Думаю, народ таких служащих не будет воспринимать.
- Последуют ли увольнения среди дипломатов – не зря же Лукашенко так кипятился, проводя совещание. И сколько из этих людей по приказу Лукашенко смогут набить по морду тем, кто посягнет на зелено-красный флаг за рубежом?
- Об увольнениях можно только гадать, потому что если бы эти люди хотели уйти, они бы это давно сделали. Я могу только предполагать, что эти дипломаты плохо спят по ночам. Лукашенко боится, что система может посыпаться, поэтому и угрожает присутствующим на совещании. Но на угрозах, лжи и лицемерии здравой политики не построишь. Эти высказывания хорошо показывают восприятие мира этим человеком – у него нет ни рамок приличия, ни ценностей, ни уважения к общепринятым правам и свободам человека. Он смотрит на мир глазами руководителя колхоза, поэтому один из способов решения проблемы – набить морду. Наверное, это новый метод в дипломатии. Скоро придется менять программу на факультете международных отношений: введут уроки бокса, карате и стрельбы из пневматической винтовки.
- Лукашенко – сумасшедший?
- Это вопрос к докторам. Но если его внимательно слушать, когда он говорит без бумажки, возникают большие вопросы относительно его психического здоровья. Назвать это великолепным ораторством язык не поворачивается. Беларусы достойны более интеллектуального, образованного и эффективного руководителя...
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Правитель боится, что система может посыпаться, поэтому и угрожает присутствующим на совещании.
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