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Владимир Астапенко

kyky

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-посол Беларуси рассказал, почему нельзя смотреть в глаза Лукашенко Правитель боится, что система может посыпаться, поэтому и угрожает присутствующим на совещании.

предлагает фрагмент интервью.- Стихи, поэмы или оперу. Опер же сказал про всех писать (смеется). А если серьезно, так принято – записывать и не смотреть в глаза говорящему. Чтобы не дай бог не выдать мимикой или глазами свою оценку. Поэтому легче делать вид что ты пишешь, иначе можно попасть под раздачу. Конечно, есть среди чиновников люди честные и искренние, но их меньшинство. В основном главенствует постулат «моя хата с краю».- Мне их по-человечески жалко, потому что у них нет будущего, о котором они, возможно, мечтали. В новой Беларуси их карьерные перспективы будут незавидные. Думаю, народ таких служащих не будет воспринимать.- Об увольнениях можно только гадать, потому что если бы эти люди хотели уйти, они бы это давно сделали. Я могу только предполагать, что эти дипломаты плохо спят по ночам. Лукашенко боится, что система может посыпаться, поэтому и угрожает присутствующим на совещании. Но на угрозах, лжи и лицемерии здравой политики не построишь. Эти высказывания хорошо показывают восприятие мира этим человеком – у него нет ни рамок приличия, ни ценностей, ни уважения к общепринятым правам и свободам человека. Он смотрит на мир глазами руководителя колхоза, поэтому один из способов решения проблемы – набить морду. Наверное, это новый метод в дипломатии. Скоро придется менять программу на факультете международных отношений: введут уроки бокса, карате и стрельбы из пневматической винтовки.- Это вопрос к докторам. Но если его внимательно слушать, когда он говорит без бумажки, возникают большие вопросы относительно его психического здоровья. Назвать это великолепным ораторством язык не поворачивается. Беларусы достойны более интеллектуального, образованного и эффективного руководителя...Полностью текст беседы можно прочитать