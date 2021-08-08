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«Нужно было выплеснуть все эмоции». Ванесса Колодинская о подготовке к финальному поединку на Олимпиаде-2020

08.08.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обладательница бронзовой олимпийской медали Токио-2020 в женской борьбе Ванесса Колодинская готова к покорению новых спортивных олимпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нужно было выплеснуть все эмоции». Ванесса Колодинская о подготовке к финальному поединку на Олимпиаде-2020

В схватке за выход в финал против соперницы из Китая она на последних секундах потеряла концентрацию.

«Нужно было выплеснуть все эмоции». Ванесса Колодинская о подготовке к финальному поединку на Олимпиаде-2020

Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр:
Было очень тяжело на самом деле собраться, больше психологически. Было обидно, что так произошло, что я потеряла внимание на долю секунды, и уже при всем моем огромном желании я не могла завершить схватку в какую-то свою пользу. Немножко было даже, наверное, истерическое состояние. Нужно было выплеснуть все эмоции, и я рада, что позволила себе это наедине с тренером и потом наедине с самой собой.

«Нужно было выплеснуть все эмоции». Ванесса Колодинская о подготовке к финальному поединку на Олимпиаде-2020

Близкие мне писали, поддерживали, это меня тоже поддержало, конечно, очень сильно. На следующий день было чуть больше тревожности именно из-за проигрыша. Я рада, что это не помешало мне достигнуть результата.

«Нужно было выплеснуть все эмоции». Ванесса Колодинская о подготовке к финальному поединку на Олимпиаде-2020

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Новости Беларуси. Обладательница бронзовой олимпийской медали Токио-2020 в женской борьбе Ванесса Колодинская готова к покорению новых спортивных олимпов,...
 
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