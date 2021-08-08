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«Нужно было выплеснуть все эмоции». Ванесса Колодинская о подготовке к финальному поединку на Олимпиаде-2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обладательница бронзовой олимпийской медали Токио-2020 в женской борьбе Ванесса Колодинская готова к покорению новых спортивных олимпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В схватке за выход в финал против соперницы из Китая она на последних секундах потеряла концентрацию.
Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр:
Близкие мне писали, поддерживали, это меня тоже поддержало, конечно, очень сильно. На следующий день было чуть больше тревожности именно из-за проигрыша. Я рада, что это не помешало мне достигнуть результата.
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«Нужно было выплеснуть все эмоции». Ванесса Колодинская о подготовке к финальному поединку на Олимпиаде-2020
Новости Беларуси. Обладательница бронзовой олимпийской медали Токио-2020 в женской борьбе Ванесса Колодинская готова к покорению новых спортивных олимпов,...
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