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«Вы завоевали признание». Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 8 августа представители строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой сфере трудятся люди самых разных профессий: архитекторы, инженеры, производители материалов. Своим ежедневным трудом специалисты решают важные для страны задачи: застраивают микрорайоны и реконструируют важные исторические центры, возводят дома и создают целые архитектурные ансамбли.
Качество работ и ответственность белорусских строителей признаны на родине и за рубежом. Об этом говорится в поздравлении Президента работникам и ветеранам строительного комплекса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 8 августа представители строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой сфере...
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