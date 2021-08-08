|
В Госпогранкомитете объяснили стрельбу на границе "плановыми учениями"
Источник материала: Партизан
В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) прокомментировали информацию, появившуюся в литовских СМИ
Как
– В учебном центре «Беляны», который расположен недалеко от границы, уже несколько суток проходит боевое слаживание подразделений мобилизационного резерва Гродненской пограничной группы. С ними проводятся занятия по тактике пограничной службы, общевойсковой, специальной и огневой подготовке. Стрельбы, в том числе ночные, тоже проводятся. Никаких инцидентов, связанных с применением оружия не границе не было, – утверждает Бычковский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) прокомментировали информацию, появившуюся в литовских СМИ о выстрелах и сигнальных ракетах вблизи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)