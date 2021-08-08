рассказал официальный представитель Госпогранкомитета агентству Sputnik Антон Бычковский, недалеко от белорусско-польской границы действительно стреляют. По словам Бычковского, на границе Беларуси с Литвой и Польшей проходят плановые учения. Какофициальный представитель Госпогранкомитета агентству Sputnik, недалеко от белорусско-польской границы действительно стреляют. По словам Бычковского, на границе Беларуси с Литвой и Польшей проходят плановые учения.





– В учебном центре «Беляны», который расположен недалеко от границы, уже несколько суток проходит боевое слаживание подразделений мобилизационного резерва Гродненской пограничной группы. С ними проводятся занятия по тактике пограничной службы, общевойсковой, специальной и огневой подготовке. Стрельбы, в том числе ночные, тоже проводятся. Никаких инцидентов, связанных с применением оружия не границе не было, – утверждает Бычковский.











