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Глава КГБ заявил о видео - "козыре" против Тихановской
Источник материала: Партизан
Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что "кураторы" протестов рассматривали принесение экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской в качестве сакральной жертвы и о наличии у КГБ видео, которое в определенный момент может стать козырем против Тихановской.
"Такая возможность – принесения ее в так называемую сакральную жертву с последующим обвинением властей – была", - сказал Тертель в документальном фильме "Беларусь против цветной революции" в эфире телеканала СТВ в субботу.
"В окружении ее были разные люди, связанные в том числе со спецслужбами иностранных государств. В связи с этим такая информация была доведена и ей (властями Беларуси – ИФ), она приняла решение – самостоятельно, без всякого давления – покинуть территорию Республики Беларусь, уйти просто", - продолжил Тертель.
"Ее можно понять. Если посмотреть события в роликах, которые имеются в общем доступе, а есть то, что еще я не буду, наверное, открывать, это всегда будет нашим козырем для определенного времени. Время, наверное, придет когда-нибудь открыть, потому что Тихановская сама, если ей задают эти вопросы, многое недоговаривает. Это даже видно, что она недоговаривает. Давайте, пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть что показать, когда в этом будет необходимость", - сказал глава КГБ.
"Но она приняла решение выехать. Да, было определено, что это Литва. Да, она попросила оказать содействие в выезде и в обустройстве дальнейшей жизни там, попросила помощи нашего посольства в Литве, чтобы обеспечили, чтобы она могла спокойно там жить, заниматься семьей, понимая, что она попала в такую трудную ситуацию. Но, прибыв туда (мы знаем на 100% точно с именами, фамилиями – с ней была проведена работа спецслужбами, и не только спецслужбами Литвы), в конечном итоге ее поведение резко поменялось", - заявил Тертель.
В начале апреля КГБ Беларуси включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
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Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что "кураторы" протестов рассматривали принесение экс-кандидата в президенты страны...
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