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В новолуние дела в саду лучше отложить. Календарь работ в огороде с 8 по 15 августа
Источник материала: СТВ
Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. 8 августа, воскресенье, – новолуние, рассказали в программе
Дни подходят для посева корнеплодов, посадки садовой земляники, а также любых других культур. В это время можно также делить и пересаживать растения в саду, сеять газон.
Четверг и пятница (12 и 13 августа) по лунному календарю – самые благоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых цветов.
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Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. 8 августа, воскресенье, – новолуние, рассказали в программе «Плюс-минус». Сутки до и после лучше не...
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