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В новолуние дела в саду лучше отложить. Календарь работ в огороде с 8 по 15 августа

08.08.2021 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. 8 августа, воскресенье, – новолуние, рассказали в программе «Плюс-минус». Сутки до и после лучше не работать с растениями. Садово-огородные дела лучше отложить на вторник и среду, 10 и 11 августа.

В новолуние дела в саду лучше отложить. Календарь работ в огороде с 8 по 15 августа

Дни подходят для посева корнеплодов, посадки садовой земляники, а также любых других культур. В это время можно также делить и пересаживать растения в саду, сеять газон.

Четверг и пятница (12 и 13 августа) по лунному календарю – самые благоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых цветов.

В новолуние дела в саду лучше отложить. Календарь работ в огороде с 8 по 15 августа

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Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. 8 августа, воскресенье, – новолуние, рассказали в программе «Плюс-минус». Сутки до и после лучше не...
 
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