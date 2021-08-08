|
Уделить внимание винограднику и подготовить ямы для осенних посадок. Что сделать в огороде в середине августа?
Источник материала: СТВ
Август радует теплой погодой и дает надежду на хороший урожай винограда. Сейчас ему максимум внимания. Средние и поздние сорта подкормите фосфорно-калийными удобрениями, рассказали в программе
Сейчас самое время укоротить верхушки лоз на 20-25 сантиметров для ускорения вызревания ягод. Лишние листья также лучше обрезать, чтобы гроздья получили больше солнечного света.
В начале августа можно начинать готовить ямы для осенней посадки саженцев. В эту пору хорошо будет посеять скороспелые овощи и зелень – можно высадить петрушку, укроп, салат, редьку и холодостойкие сорта свеклы. В теплице можете посеять редис, лук, горох, брокколи.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уделить внимание винограднику и подготовить ямы для осенних посадок. Что сделать в огороде в середине августа?
Август радует теплой погодой и дает надежду на хороший урожай винограда. Сейчас ему максимум внимания. Средние и поздние сорта подкормите фосфорно-калийными...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)