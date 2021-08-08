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«Большой разговор с Президентом». Какие темы обсудят с лидером Беларуси?

08.08.2021 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Менее суток до «Большого разговора с Президентом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко 9 августа встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

«Большой разговор с Президентом». Какие темы обсудят с лидером Беларуси?

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», вопросы продолжают поступать. Среди наиболее частых тем – изменения в Конституцию, вакцинация и вопросы личного характера. Участие в мероприятии примут около 300 человек. Следить за разговором можно будет в режиме реального времени. Встреча во Дворце Независимости будет транслироваться в прямом эфире белорусского телевидения, начало в 11:00.

«Большой разговор с Президентом» был анонсирован задолго до даты проведения. С 28 июля организаторы мероприятия начали прием заявок на участие в этой встрече. Их поступило около тысячи.

 
 
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Новости Беларуси. Менее суток до «Большого разговора с Президентом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко 9 августа встретится с...
 
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