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Месси заплакал на прощальной пресс-конференции

08.08.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В час дня началась прощальная пресс-конференция Лионеля Месси в «Барселоне»..

Многолетний лидер и капитан «сине-гранатовых» в начале мероприятия заплакал.

На видео можно увидеть, что аргентинец не смог сдержать слёзы, в последний раз выходя на сцену в каталонском клубе. При этом весь зал аплодировал нападающему стоя.

Напомним, что несколько дней назад «Барселона» официально объявила об уходе Лионеля Месси. Из-за серьёзных финансовых проблем клуб не смог предложить аргентинскому футболисту новый контракт.

Лионель Месси находится в статусе свободного агента с первого дня июля. Активный интерес к Лионелю проявляет ПСЖ. Сообщается, что клуб вскоре подпишет контракт с Месси, по которому он будет получать 50 млн евро в год.

Месси представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 – в Кубке и Суперкубке Испании, 4 – в Лиге чемпионов, по 3 – в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ
 
 
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В час дня началась прощальная пресс-конференция Лионеля Месси в «Барселоне»..
 
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