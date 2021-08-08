Месси заплакал на прощальной пресс-конференции

начале мероприятия заплакал. Многолетний лидер и капитан «сине-гранатовых» в





На видео можно увидеть, что аргентинец не смог сдержать слёзы, в последний раз выходя на сцену в каталонском клубе. При этом весь зал аплодировал нападающему стоя.



Напомним, что несколько дней назад «Барселона» официально объявила об уходе Лионеля Месси. Из-за серьёзных финансовых проблем клуб не смог предложить аргентинскому футболисту новый контракт.





Лионель Месси находится в статусе свободного агента с первого дня июля. Активный интерес к Лионелю проявляет ПСЖ. Сообщается, что клуб вскоре подпишет контракт с Месси, по которому он будет получать 50 млн евро в год.





Месси представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 – в Кубке и Суперкубке Испании, 4 – в Лиге чемпионов, по 3 – в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ