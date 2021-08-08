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Месси переходит в «ПСЖ». На прощальной пресс-конференции в «Барселоне» футболист расплакался
Источник материала: ОНТ
Жоан Лапорта, президент испанского футбольного клуба «Барселона», официально заявил, что легендарный аргентинский футболист Лионель Месси покидает команду и на правах свободного агента переходит в «ПСЖ». Слова функционера
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На прощальной пресс-конференции в каталонском клубе спортсмен прослезился,
Фото: instagram / leomessi
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Жоан Лапорта, президент испанского футбольного клуба «Барселона», официально заявил, что легендарный аргентинский футболист Лионель Месси покидает команду и на...
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