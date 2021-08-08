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Месси переходит в «ПСЖ». На прощальной пресс-конференции в «Барселоне» футболист расплакался

08.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Месси переходит в «ПСЖ». На прощальной пресс-конференции в «Барселоне» футболист расплакался

Жоан Лапорта, президент испанского футбольного клуба «Барселона», официально заявил, что легендарный аргентинский футболист Лионель Месси покидает команду и на правах свободного агента переходит в «ПСЖ». Слова функционера приводит Tuttomercatoweb.

Согласно сведениям L'Équipe, аргентинец в новом клубе будет зарабатывать за год порядка 40 миллионов евро,  также при переходе Лионель получит подписной бонус – 30 миллионов евро. По информации The Athletic, по двухлетнему контракту Месси получит по 25 миллионов евро за год, подписной бонус также установлен на отметке в 25 миллионов евро.

На прощальной пресс-конференции в каталонском клубе спортсмен прослезился, передает L'Équipe.

Фото: instagram / leomessi

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Жоан Лапорта, президент испанского футбольного клуба «Барселона», официально заявил, что легендарный аргентинский футболист Лионель Месси покидает команду и на...
 
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