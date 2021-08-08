Стоимость проезда в поездах увеличится на 5-15%

Источник материала: ОНТ

С 13 августа вводятся новые тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа по железной дороге. Об этом сообщили в БЖД.

Стоимость проезда для пассажиров на поездах межрегиональных, региональных и городских линий повысилась в среднем на 5-15% (зависит от расстояния перевозки и вида сообщения).

Так, стоимость билетов в поездах региональных и межрегиональных линий бизнес-класса возросла в среднем на 5%.

Тарифы на проезд и провоз багажа в поездах межрегиональных линий эконом-класса в среднем поднимаются на 15%.

Стоимость проезда в поезде регионального сообщения экономкласса поднимается в среднем на 10%.

В последний раз стоимость пассажирских перевозок на железной дороге поднималась в декабре прошлого года.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram