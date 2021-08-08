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Стоимость проезда в поездах увеличится на 5-15%

08.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стоимость проезда в поездах увеличится на 5-15%

С 13 августа вводятся новые тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа по железной дороге. Об этом сообщили в БЖД.

Стоимость проезда для пассажиров на поездах межрегиональных, региональных и городских линий повысилась в среднем на 5-15% (зависит от расстояния перевозки и вида сообщения).

Так, стоимость билетов в поездах региональных и межрегиональных линий бизнес-класса возросла в среднем на 5%.

Тарифы на проезд и провоз багажа в поездах межрегиональных линий эконом-класса в среднем поднимаются на 15%.

Стоимость проезда в поезде регионального сообщения экономкласса поднимается в среднем на 10%.

В последний раз стоимость пассажирских перевозок на железной дороге поднималась в декабре прошлого года.

Фото: БЕЛТА

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С 13 августа вводятся новые тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа по железной дороге. Об этом сообщили в БЖД. Стоимость проезда для пассажиров на...
 
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