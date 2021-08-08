|
Стоимость проезда в поездах увеличится на 5-15%
Источник материала: ОНТ
С 13 августа вводятся новые тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа по железной дороге. Об этом
Стоимость проезда для пассажиров на поездах межрегиональных, региональных и городских линий повысилась в среднем на 5-15% (зависит от расстояния перевозки и вида сообщения).
Так, стоимость билетов в поездах региональных и межрегиональных линий бизнес-класса возросла в среднем на 5%.
Тарифы на проезд и провоз багажа в поездах межрегиональных линий эконом-класса в среднем поднимаются на 15%.
Стоимость проезда в поезде регионального сообщения экономкласса поднимается в среднем на 10%.
В последний раз стоимость пассажирских перевозок на железной дороге поднималась в декабре прошлого года.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 13 августа вводятся новые тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа по железной дороге. Об этом сообщили в БЖД. Стоимость проезда для пассажиров на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)