Котенок, задирающий алабая, заставил хохотать соцсети

Источник материала: ОНТ

Быстро распространяющийся по интернету видеоролик про котенка, который задирает взрослого алабая, впечатлил пользователей сети. На историю обратил внимание ridus.ru.

На видеокадрах явно скучающий по приключениям малыш, дерзко выгнув спину, подходит к отдыхающему псу. Тот сразу замечает кроху, и по реакции пса становится понятно, что он к таким «нападениям» уже привык. Алабай поднялся, а котенок, испугавшийся габаритов соперника, стал пятиться, а в конце и вовсе упал на спину, трогая лапами морду пса.

Алабай, отлично понимая разницу в габаритах, стал очень осторожно играть с малышом. Питомцы приятно впечатлили пользователей интернета, видео просмотрели более 6,6 миллиона раз.

«Какие мощные лапы у пса!», «Ахаххаха, а я думаю, чего кот такой дерзкий, а у него еще два помощника!», «Какой дружелюбный алабай! Моя мечта», «Эти трое подрастут и псу беда... замучают играми», – писали в комментариях.

Фото: скриншот из видео

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