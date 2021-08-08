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Котенок, задирающий алабая, заставил хохотать соцсети
Источник материала: ОНТ
Быстро распространяющийся по интернету видеоролик про котенка, который задирает взрослого алабая, впечатлил пользователей сети. На историю
На видеокадрах явно скучающий по приключениям малыш, дерзко выгнув спину, подходит к отдыхающему псу. Тот сразу замечает кроху, и по реакции пса становится понятно, что он к таким «нападениям» уже привык. Алабай поднялся, а котенок, испугавшийся габаритов соперника, стал пятиться, а в конце и вовсе упал на спину, трогая лапами морду пса.
Алабай, отлично понимая разницу в габаритах, стал очень осторожно играть с малышом. Питомцы приятно впечатлили пользователей интернета, видео просмотрели более 6,6 миллиона раз.
Фото: скриншот из видео
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Быстро распространяющийся по интернету видеоролик про котенка, который задирает взрослого алабая, впечатлил пользователей сети. На историю обратил...
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