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Умерла старейшая детская писательница планеты Алена Василевич

08.08.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня утром умерла советская и белорусская писательница, заслуженная работница культуры БССР Алена Василевич.



Об этом сообщил писатель Леонид Голубович. 

"Сёння ўранку на 99 годзе жыцця адышла ў лепшы свет наша выдатная пісьменніца Алена Сямёнаўна Васілевіч... Вечная памяць", - написал Голубович.

Будущая писательница родилась 22 декабря 1922 в застенке Даманщина (теперь д. Липники) Слуцкого уезда БССР в семье лесного объездчика. Осталась без родителей на восьмом году жизни. Воспитывалась у родственников.

Окончила Литературный факультет Рогачевского учительского института в 1941 году. Первое художественное произведение - повесть "У прасторах жыцця" - опубликовала в 1947 году.

По оценкам критиков, в центре внимания писательницы жизнь и работа современников, проблемы личных взаимоотношений, морали, воспитания детей. На автобиографическом материале была написана тетралогия "Пачакай, затрымайся…", которую составили повести "Расці, Ганька" (1966), "Доля знойдзе цябе" (1968), "Новы свет" (1968), "Пачакай, затрымайся…" (1970), где показан нелегкий путь в жизнь крестьянской девушки, духовное взросление человека. 

Автор книг для детей "Заўтра ў школу" (1956), "Сябры" (1958), "Калінавая рукавічка" (1963) и др. Лауреат Государственной премии БССР (1976) за тетралогию "Пачакай, затрымайся…".

Недавно новое издание повести "Расці, Ганька" вышло в издательстве "Белорусская Энциклопедия Петруся Бровки". Книга украшена иллюстрациями народного художника Беларуси Василия Шаранговича - 55 лет назад художник был студентом и стал первым иллюстратором издания. Рисунки той поры и использованы в оформлении книги. 
 
 
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Сегодня утром умерла советская и белорусская писательница, заслуженная работница культуры БССР Алена Василевич.
 
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