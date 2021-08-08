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Лионель Месси заплакал на пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны»

08.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Аргентинский форвард Лионель Месси не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции в «Барселоне».

«Я в «Барселоне» с 13 лет. Я не был готов к уходу», — сказал Месси журналистам, вытирая слезы.

Каталонцы не могли предложить контракт 34-летнему аргентинцу из-за ограничений со стороны испанской лиги.

Скорее всего, Месси продолжит карьеру в ПСЖ.

 
 
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Аргентинский форвард Лионель Месси не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции в «Барселоне».
 
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