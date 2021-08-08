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Глава МОК в Токио передал олимпийский флаг мэру Парижа
Источник материала: Партизан
Игры в Токио завершились в воскресенье. Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Следующие, 33-е по счету летние Игры пройдут в столице Франции в 2024 году.
В Токио 8 августа проходит церемония закрытия Олимпиады.
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Игры в Токио завершились в воскресенье. Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже
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