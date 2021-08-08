Сотрудница гостиницы: Сейчас иракцами кишит весь Минск

По данным Департамента статистики при правительстве Литвы, большинство нелегалов сейчас — это граждане Ирака. На сегодняшний день их насчитали 2797 человек.





Zerkalo.io попыталось узнать, как иностранцы попадают в нашу страну, чем занимаются в Беларуси и кто им помогает добраться до границы. То, что в Беларусь сейчас приезжает небывалое количество иракцев и они стремятся на белорусско-литовскую границу заметили минчане, работники гостиниц, таксисты, жители приграничья.попыталось узнать, как иностранцы попадают в нашу страну, чем занимаются в Беларуси и кто им помогает добраться до границы.





Сотрудница гостиницы: «Могу сказать точно — сейчас иракцами кишит весь Минск. Будто дали команду „Бежать!“ и все побежали»

О том, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды в условиях давления и санкций Александр Лукашенко заявлял неоднократно. Однако литовские власти считают, что Беларусь не только не препятствует, но и содействует в пересечении границы с их страной нелегальными мигрантами.





— После общения с нелегалами выясняется, что они были в Беларуси, потом в час Х им велели покинуть территорию Беларуси, показали путь в Литву, — процитировал слова вице-министра внутренних дел Литвы Арнольдаса Абрамавичюса литовский портал Delfi.





То, что в Беларуси происходит что-то необычное, заметили работники сфер, которые связаны с туризмом, и жители приграничных районов нашей страны.





А не так давно в Telegram нашли чат, где общаются между собой на арабском граждане Ирака (позже выяснилось, что он такой не один. — Прим. ред.). По номеру телефона, который был закреплен в шапке чата поисковик выдает ссылки на страницы в соцсетях иракской туристической компании, организующей туры в том числе и в Беларусь.





В Facebook даже есть расценки на поездку в нашу страну. В публикации за 27 июля, если верить переводчику, встроенному в соцсеть, написано: «Отель (3 звезды) 8 дней — 700 долларов. Отель (4 звезды) 8 дней — 800 долларов. В стоимость входит: перелет, въездной документ, отели, завтраки, туры». Однако в самом чате речь идет не только о туризме, но и об иммиграции через нашу страну.





Некоторые участники беседы, опять же, если верить машинному переводу с арабского, так и пишут: «Хочу иммигрировать». Там тоже фигурируют расценки на поездки в Беларусь, а также переводы последних новостей из СМИ о происходящем на белорусско-литовской границе. Кроме того, судя по сообщениям в чате, можно предположить, что там есть и те, кому все-таки удалось попасть на литовскую сторону.





Как отмечает работница одной из минских гостиниц, желающие иммигрировать в какую-нибудь соседствующую страну через белорусскую границу останавливались у них «всегда — из Камеруна, Нигерии, Сьерра-Леоне и других стран».





— Но раньше это были единицы и их четко отслеживала наша миграционная служба. Специалисты оттуда всегда связывались с работниками гостиниц. А теперь к нам приезжают группами иракцы. Их принимают сейчас очень многие наши турфирмы, которые занимаются въездным туризмом. Но с приездом в Беларусь, насколько я вижу, там все легально: у людей есть визы, страховки, туры, — подчеркивает собеседница. — Приезжают они обычно к нам на 10−14 дней, потому что граждане Ирака должны соблюдать самоизоляцию по прилету в Беларусь. То есть по закону они должны сидеть в номерах гостиниц 10 дней. Почему по закону? Потому что фактически это мало кто выполнят, да и не проверяют их.





Раньше, как говорит сотрудница, в их гостинице тоже не проверяли, как иностранцы соблюдают самоизоляцию. И добавляет, что «в этом плане самые сознательные китайцы, они действительно сидят сколько нужно в номерах».





— Могу сказать точно — сейчас иракцами кишит весь Минск. Будто дали команду «Бежать!» и все побежали. Приезжают сюда не только мужчины, но и женщины с детьми, даже целыми семьями. Иногда и беременные бывают у нас. Еще в июле они приезжали только организованными группами, а теперь и по одному тоже заселяются. Эти одиночные очень недовольны, когда в гостинице нет мест.





Все эти люди, чаще всего, выглядят хорошо: прилично одеты, с дорогими телефонами, украшениями. Когда слышат, какие у нас зарплаты, думают, что это в неделю такие суммы, — продолжает работница гостиницы. — Интересно, что некоторые иракцы просто появляются в гостинице ненадолго, общаются с нашими постояльцами, а потом пропадают. Куда, не знаю. Может, домой улетают. Когда приезжает новая партия людей, опять появляются. Еще периодически вижу у нас граждан Турции, которые общаются с иракцами, останавливающимися у нас, но потом они тоже пропадают.





Пока иностранцы живут в гостинице, по словам собеседницы, женщины в основном сидят в номерах с детьми. Мужчины общаются друг с другом, ездят на Зыбицкую, в торговый центр «Галерея Минск», в МТС, почему-то, подключают именно эти сим-карты, в кафе «Искандер» или заказывают еду из кафе «Гараж» или «Доминос».





— Куда исчезают потом эти люди, опять же точно не знаю. Могу сказать, что точно улетела назад в Ирак одна семья. Ну и чуть раньше домой депортировали несколько человек.





Работник гостиницы говорит, что у них постояльцев с какими-либо следами насилия не наблюдалось.





— Но у нас лишь малая часть иностранцев живет, может, где-то и видели, — допускает такую возможность собеседница. — Но точно были те, кто побывал на границе. Это знаю потому, что пару человек засветились на видео из приграничья, а потом пришли к нам заселяться. Они выглядели хорошо. И отзывались о белорусских пограничниках хорошо. Говорили, что они им давали воду и еду.





Только одна семья жаловалась на плохое обращение со стороны литовских пограничников. Говорили, что их били дубинками в Литве. Правда это или нет, сложно сказать, как и то, сопровождает ли кто-то этих людей до нашей границы. Часто слышу, как они перед тем, как уехать, вызывают такси в город. Или работников гостиницы просят вызвать. Чаще всего иракцы едут к гостиницам «Турист», «Тайм» — это которая возле бывшего Восточного вокзала, и «Юбилейная».





Также собеседница отметила, что к ним на днях должна была приехать новая группа из Ирака, но она не заселилась.





Таксисты: «Когда рассчитываются, в кошельках всегда есть и евро, и доллары, и рубли, то есть люди это не бедные»

Столичные таксисты говорят, что иракцы собираются и в санатории «Юность» под Минском, и в ресторанно-гостиничном комплексе «Ривьера».





— То есть ими действительно забито все не только в Минске, но и за городом их много. Иракцы заказывают у нас оттуда по 3−5 машин. Садятся по человек 20 и все едут, к примеру, к гостинице «Минск». По моим наблюдениям, эти люди часто друг друга не знают. И для меня они совершенно не беженцы. У них хорошие дорогие телефоны — айфоны последние. Когда рассчитываются, в кошельках всегда есть и евро, и доллары, и рубли. А вот одежда да, иногда бывает ощущение, что она 10 лет в чулане лежала. На них много золота, — описывает своих иностранных пассажиров таксист.





Некоторые, по его словам, вызывают такси и хотят поехать в Гродно.





— Говорю, мол, 300 долларов до гостиницы в Гродно. Они не сопротивляются, готовы платить. То есть это не бедные люди. Иракцы бывает вызывают машину из гостиницы в другое место в Минске — магазин, или другую гостиницу. И по дороге начинают спрашивать у таксиста, может, он до границы их довезет? Или подскажет кого-то, кто довезет.





Но никто из нормальных опытных таксистов из Минска на границу ни за 300, ни за 500 долларов не повезет. Даже если сделать такой заказ через службу, как обычный клиент. Знаю, что двоих таксистов раньше словили. И у них были большие проблемы с правоохранителями. Можно даже присесть за подвоз иммигрантов к границе.





А вот из Гродно, предполагает собеседник, возможно, кто-то и возит. «У них же местные номера. Есть разница, когда около границы машина с минскими номерами и с гродненскими», говорит он. Однако больше склоняется к тому, что этим занимаются какие-то другие люди, которые не имеют отношения к такси.





— Раньше такого не было. Столько иракцев мы еще не видели. Их массово забирают из аэропорта в Минск, но я не вижу, чтобы также массово туда доставляли. То есть конечно кто-то улетает, но их не так много, как на въезд. И еще у многих здесь есть люди, которые разговаривают на русском. Часто бывает, что они не могут объяснить таксисту, куда ехать. Тогда кому-то звонят и дают трубку водителю. Там человек, хоть и не на очень хорошем русском, но объясняет.





Стоит отметить, что в чатах и группах, где общаются между собой иракцы, есть белорусские номера телефонов и фотографии людей, к которым можно обратиться как к перевозчикам. На всех фото, которые мы нашли, мужчины неславянской внешности. Мы позвонили одному из них, но телефон был недоступен.





В Гродно также нашлись таксисты, которые согласились рассказать нам, стали ли они чаще обслуживать иракцев и других иностранцев и просят ли они их отвезти до границы.





— Сейчас иностранцы просто потоком уезжают на границу, — с этого начал один из собеседников. — Раньше как было? Если ты везешь явных мигрантов на границу, то обязан был сообщить об этом пограничникам. Буквально в январе трех кубинцев вез на границу. Раньше перед границей стояли мобильные посты. Специально проехал через такой и сдал пограничникам иммигрантов. Они еще меня хотели наказать, но составили протокол и отпустили.





Раньше, как говорит таксист, уезжали на границу афроамериканцы. «Они в определенных общагах у нас в Гродно собирались, с одной точки вызывали по 5−6 машин и по 20−30 человек их за раз вывозили в сторону границы, Друскенинкая. Их довозили до КПП, они выходили и толпой бежали в лес», рассказывает он.





— Сейчас пошли иракцы и иранцы. Была ситуация, что такси вызвали сами пограничники. Приезжаем, а там стоит несколько служебных машин и человек 7 иракцев. Нам сказали отвезти их в Гродно куда-нибудь, мы их высадили на железнодорожном вокзале. С границы в город их забирают редко, 3−4 раза в неделю. В основном на границу возят. И чаще всего в сторону Литвы, на Друскенинкай. Бывает на Поречье.





Пытался с ними общаться на английском, они понимают очень тяжело. В основном на своем говорят. Из того, что они мне рассказывали, понял, что они боятся войны и хотят уехать в Европу, — продолжает парень. — Несколько дней назад по рации коллеги говорили, что что-то непонятное происходит на заставе на улице Белуша, 1 в Гродно. Там высаживали каких-то людей из автобусов, а потом выставили оцепление, чтобы никто не подъезжал.





То, что в Гродно сейчас много граждан Ирака рассказал и еще один таксист. Подробно говорить о том, что они делают в городе и куда ездят он отказался, однако подтвердил, что многие вызывают машины и едут на границу.





Жители приграничья: «Подъехали два микроавтобуса, водители высадили людей и уехали»

Жители приграничных деревень говорят, что не раз за последнее время видели рядом с границей иностранцев.





— Поехал к родителям, они живут в Поставском районе, в деревне, расположенной недалеко от погранперехода. Подъехали два микроавтобуса прямо к пограничной заставе «Лынтупы», водители высадили людей и уехали. Местные жители, как мне сказали, вызвали милицию, но та очень долго ехала. Говорили, что около 4 часов. Что было потом, не знаю.





В Ошмянском районе, по словам местных, тоже видели недалеко от границы группы иностранцев.





— Их на машинах привозят наши водители. По крайней мере внешность славянская. Раньше за всеми этими перемещениями рядом с границей очень внимательно следили пограничники и такого не было. А теперь как-то много приезжает машин, — рассказала жительница одной из приграничных деревень.





Весной 2021 года, напомним, на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Вильнюс заявил о растущем потоке нелегальных мигрантов, которые идут через границу с белорусской стороны. В Литве отмечают, что мигранты массово хлынули через границу сразу после инцидента с самолетом Ryanair, ареста Романа Протасевича и реакции на это западных стран.





За весь 2020 год белорусско-литовскую границу пересекли 74 нелегальных мигранта. Если сравнивать с нынешним годом, то на начало июля цифра уже перевалила за 1,5 тысячи, а на сегодня выросла больше чем в два раза — до 4 112 нелегальных мигрантов.





В начале июля Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза, потому что из-за санкций у нас на это нет «ни денег, ни сил».





В начале августа, когда поток нелегалов стал достигать критических цифр, Литва приняла решение разворачивать незаконных мигрантов назад в Беларусь. Начиная со 2 августа, в Литву не пропустили около 950 мигрантов.





За последние двое суток на белорусско-литовской границе никого не задержали. Правда, возросло количество незаконных попыток пересечений белорусско-польской и белорусско-латвийской границ.





Президент Литвы Гитанас Науседа через телеканал Al Jazeera обратился к желающим незаконным образом попасть в Литву и призвал их не попадаться в сети торговцев людьми, отметив, что «обещающие легкий путь в Евросоюз через Беларусь лгут».





Между тем иракские авиакомпании перестали доставлять пассажиров из своей страны в Беларусь.





«На основании постановлений правительства Ирака приостанавливаются все рейсы из Ирака в Минск (Беларусь) через „Иракские авиалинии“ и всех других национальных перевозчиков, действующих в стране, до дальнейшего уведомления», — написано в сообщении Управления гражданской авиации Ирака.





Сейчас самолеты оттуда летают без пассажиров, чтобы забрать своих граждан, которые находятся в Беларуси и отвезти домой.



