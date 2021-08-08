|
Польза от отходов: в Беларуси перерабатывают пластик и резину в скамейки и площадки
08.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси мусор превращают в полезные предметы. Из пластика делают скамейки, из резины – покрытие для детских площадок. Благодаря переработке отходов до конца года в стране планируют закрыть все небольшие мусорные полигоны. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская узнала подробности.
Сейчас это новенькая городская скамейка – игрушка для детей и отдых для взрослых. Но сделана из старых пакетов и бутылок, которые еще недавно лежали на свалке. Прослужит лавка из полимера около 50 лет. А после – снова на переработку.
Колесные шины теперь не узнать. Их перемололи в мелкую крошку, и сделали покрытием для детских площадок. Удобным и безопасным в любую погоду.
«Нету такого скольжения, когда они бегут по плитке, которая, допустим, при дожде может быть где-то скользкая, упали и травмировались. Здесь оно более эластичное, безопасное», – отметила заместитель начальника отдела благоустройства Фрунзенского района Минска Юлия Евстратова.
Пластик – отдельно, бумага – отдельно. На мусоросортировочном заводе отходы перебирают вручную. За год здесь разбирают до 600 тысяч тонн мусора. По нескольким категориям.
Сегодня перерабатывать и сортировать мусор стало проще. Во дворах Минска установили контейнеры для раздельного сбора бумаги, стекла, пищевых отходов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря переработке отходов до конца года в стране планируют закрыть все небольшие мусорные полигоны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)