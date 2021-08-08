Польза от отходов: в Беларуси перерабатывают пластик и резину в скамейки и площадки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси мусор превращают в полезные предметы. Из пластика делают скамейки, из резины – покрытие для детских площадок. Благодаря переработке отходов до конца года в стране планируют закрыть все небольшие мусорные полигоны. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская узнала подробности.

Сейчас это новенькая городская скамейка – игрушка для детей и отдых для взрослых. Но сделана из старых пакетов и бутылок, которые еще недавно лежали на свалке. Прослужит лавка из полимера около 50 лет. А после – снова на переработку.

«Ее можно впоследствии еще раз переработать и получить хорошие, годные изделия, которые будут служить на пользу людям, очень экологично и вполне легко заменяет деревянную скамейку», – считает главный инженер Борисовского завода пластмассовых изделий Сергей Егоров.

Колесные шины теперь не узнать. Их перемололи в мелкую крошку, и сделали покрытием для детских площадок. Удобным и безопасным в любую погоду.

«Нету такого скольжения, когда они бегут по плитке, которая, допустим, при дожде может быть где-то скользкая, упали и травмировались. Здесь оно более эластичное, безопасное», – отметила заместитель начальника отдела благоустройства Фрунзенского района Минска Юлия Евстратова.

Пластик – отдельно, бумага – отдельно. На мусоросортировочном заводе отходы перебирают вручную. За год здесь разбирают до 600 тысяч тонн мусора. По нескольким категориям.

«Пластик разделяется по цвету, отдельно белый и цветной. Бумага разделяется на картон, на белую бумагу, идет подготовка для дальнейшего использования», – рассказал главный инженер Андрей Хвин.

Сегодня перерабатывать и сортировать мусор стало проще. Во дворах Минска установили контейнеры для раздельного сбора бумаги, стекла, пищевых отходов.