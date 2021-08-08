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Париж принял олимпийскую эстафету от Токио

08.08.2021 17:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Олимпийский флаг передан от Токио Парижу. Символическая церемония состоялась во время закрытия Игр-2020.

Париж принял олимпийскую эстафету от Токио
Фото olympics.com

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго.

Как планируется, летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Париж уже дважды принимал летнюю Олимпиаду. Но было это очень давно — в 1900 и 1924 годах.

А Токио еще предстоит провести Паралимпийские игры. Они пройдут с 24 августа по 5 сентября. Соревнования пройдут по 22 видам инваспорта.

 

 

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Олимпийский флаг передан от Токио Парижу. Символическая церемония состоялась во время закрытия Игр-2020.
 
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