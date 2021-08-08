ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мнение: «Когда вас будут убеждать, что ради порядка можно пожертвовать свободой, вспомните Олимпиаду в Токио»

08.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Кукловод и овца — о том, какая связь между демократией и победой на Олимпийских играх.

— Отсутствие масштабных войн — главное счастье современного мира. Побочным эффектом этого стало то, что противостояние наций и политических систем переместилось в другие, ненасильственные сферы человеческой деятельности. Не самым важным, но самым ярким полем битвы стран 21-го века стал спорт и его квинтэссенция — Олимпийские игры.

Если посмотреть на ОИ-2021 в Токио с точки зрения столкновения различных политических систем, то мы увидим разгромное поражение недемократических государств. Всего 3 страны из первой 20-ки в медальном зачёте не являются демократиями. И это не потому, что демократий в принципе больше. Как говорит нам наука политология, примерно половина людей на Земле живёт при автократических/тоталитарных режимах.

Особенно примечательно очередное (уже третье подряд) поражение Китая своему главному мировому конкуренту — Соединённым Штатам Америки. И это несмотря на то, что все обстоятельства говорили в пользу КНР.

В разгар эпидемии Ковид-19 тоталитарное китайское государство имело все возможности организовать специализированные зоны для полноценной подготовки спортсменов. При это в США (где даже нет местного Минспорта) спортсмены сталкивались со множеством препятствий, вызванных антиэпидемическими мерами.

Ещё одним важным фактором в пользу КНР было место проведения Олимпийских игр. Китайские спортсмены выступали в соседней стране и не должны были подстраивать организм под другой климат и под другой часовой пояс. Однако, даже несмотря на объективные преимущества, китайцы взяли меньше медалей, чем американцы.

Вторая (по спортивной силе) автократия мира Россия так и вовсе показала худший результат в своей истории (5-е место) . Даже в «лихие» 90-е спортсмены из РФ могли навязать борьбу американцам за лидерство в общем медальном зачёте. В 2021-м Австралия и Новая Зеландия суммарно набирают больше медалей, чем наш восточный сосед.

Не отстали от россиян и белорусские спортсмены, также установившие исторический антирекорд. Но на это, конечно, мало кто обратил внимание. Череда скандалов с отстранением Лукашенко с поста президента НОК и попыткой вывоза Тимановской целиком затмили спортивные неудачи.

Вывод. Результаты Олимпийских игр в очередной раз показали фундаментальную неэффективность недемократических систем. Они проигрывают странам свободного мира даже в спорте, где, казалось бы, жёстко централизованные государства должны иметь преимущество.

Поэтому, когда кто-нибудь будет убеждать вас, что ради порядка и эффективности можно пожертвовать свободой, просто вспомните, что происходило на Олимпийских играх в Токио. Вспомните, как Китай проиграл США. Вспомните, как Россия показала худший результат в истории. Вспомните, какой эталон порядка и эффективности показала белорусская делегация в истории с Тимановской.

Свобода и есть основа порядка и эффективности. Несложно запомнить этот простой факт, потому как сама жизнь подтверждает его из раза в раз.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. В Варшаве прошло шествие в память о событиях августа-2020 в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by