Мнение: «Когда вас будут убеждать, что ради порядка можно пожертвовать свободой, вспомните Олимпиаду в Токио»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Кукловод и овца — о том, какая связь между демократией и победой на Олимпийских играх.

— Отсутствие масштабных войн — главное счастье современного мира. Побочным эффектом этого стало то, что противостояние наций и политических систем переместилось в другие, ненасильственные сферы человеческой деятельности. Не самым важным, но самым ярким полем битвы стран 21-го века стал спорт и его квинтэссенция — Олимпийские игры.

Если посмотреть на ОИ-2021 в Токио с точки зрения столкновения различных политических систем, то мы увидим разгромное поражение недемократических государств. Всего 3 страны из первой 20-ки в медальном зачёте не являются демократиями. И это не потому, что демократий в принципе больше. Как говорит нам наука политология, примерно половина людей на Земле живёт при автократических/тоталитарных режимах.

Особенно примечательно очередное (уже третье подряд) поражение Китая своему главному мировому конкуренту — Соединённым Штатам Америки. И это несмотря на то, что все обстоятельства говорили в пользу КНР.

В разгар эпидемии Ковид-19 тоталитарное китайское государство имело все возможности организовать специализированные зоны для полноценной подготовки спортсменов. При это в США (где даже нет местного Минспорта) спортсмены сталкивались со множеством препятствий, вызванных антиэпидемическими мерами.

Ещё одним важным фактором в пользу КНР было место проведения Олимпийских игр. Китайские спортсмены выступали в соседней стране и не должны были подстраивать организм под другой климат и под другой часовой пояс. Однако, даже несмотря на объективные преимущества, китайцы взяли меньше медалей, чем американцы.

Вторая (по спортивной силе) автократия мира Россия так и вовсе показала худший результат в своей истории (5-е место) . Даже в «лихие» 90-е спортсмены из РФ могли навязать борьбу американцам за лидерство в общем медальном зачёте. В 2021-м Австралия и Новая Зеландия суммарно набирают больше медалей, чем наш восточный сосед.

Не отстали от россиян и белорусские спортсмены, также установившие исторический антирекорд. Но на это, конечно, мало кто обратил внимание. Череда скандалов с отстранением Лукашенко с поста президента НОК и попыткой вывоза Тимановской целиком затмили спортивные неудачи.

Вывод. Результаты Олимпийских игр в очередной раз показали фундаментальную неэффективность недемократических систем. Они проигрывают странам свободного мира даже в спорте, где, казалось бы, жёстко централизованные государства должны иметь преимущество.

Поэтому, когда кто-нибудь будет убеждать вас, что ради порядка и эффективности можно пожертвовать свободой, просто вспомните, что происходило на Олимпийских играх в Токио. Вспомните, как Китай проиграл США. Вспомните, как Россия показала худший результат в истории. Вспомните, какой эталон порядка и эффективности показала белорусская делегация в истории с Тимановской.

Свобода и есть основа порядка и эффективности. Несложно запомнить этот простой факт, потому как сама жизнь подтверждает его из раза в раз.