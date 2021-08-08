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"10 лет я жила этим". О чем в день закрытия Олимпиады написала Кристина Тимановская

08.08.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Свой новый пост в Instagram Кристина назвала "10 лет я жила этим".

Спортсменка решила рассказать своим подписчикам историю того, как попала в большой спорт, и через какие трудности ей пришлось пройти:
 
«Ещё когда я была маленькая , даже и подумать не могла , что свяжу свою жизнь со спортом. Ведь тогда перед нашей семьей стояли другие задачи . Я потеряла слух и все, чего мы хотели - это вернуть мой слух и долгие 5 лет я провела в больницах, пережила 4 сложные операции и, наконец, когда слух ко мне вернулся я получила разрешение на уроки физкультуры в школе. Так и началась моя история», — рассказывает Тимановская.

О начале своей спортивной карьеры она вспоминает так:
 
«Я начинала свою карьеру в маленьком городке Климовичи и доросла до самого главного старта в жизни каждого спортсмена : до Олимпийских игр. Я навсегда сохраню в своей памяти все 10 лет моей спортивной карьеры в Беларуси и буду хранить каждую медаль, которую завоевала для своей страны».
 
«Именно поэтому эта страна навсегда в моем сердечке как и лёгкая атлетика», — заключила бегунья.


На фото —  первая и значимая награда для Тимановской награда - серебро чемпионата Европы u23 , которое было завоевано в Польше
 
 
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Свой новый пост в Instagram Кристина назвала "10 лет я жила этим".
 
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