"10 лет я жила этим". О чем в день закрытия Олимпиады написала Кристина Тимановская

Спортсменка решила рассказать своим подписчикам историю того, как попала в большой спорт, и через какие трудности ей пришлось пройти:

«Ещё когда я была маленькая , даже и подумать не могла , что свяжу свою жизнь со спортом. Ведь тогда перед нашей семьей стояли другие задачи . Я потеряла слух и все, чего мы хотели - это вернуть мой слух и долгие 5 лет я провела в больницах, пережила 4 сложные операции и, наконец, когда слух ко мне вернулся я получила разрешение на уроки физкультуры в школе. Так и началась моя история», — рассказывает Тимановская.





О начале своей спортивной карьеры она вспоминает так: «Я начинала свою карьеру в маленьком городке Климовичи и доросла до самого главного старта в жизни каждого спортсмена : до Олимпийских игр. Я навсегда сохраню в своей памяти все 10 лет моей спортивной карьеры в Беларуси и буду хранить каждую медаль, которую завоевала для своей страны». «Именно поэтому эта страна навсегда в моем сердечке как и лёгкая атлетика», — заключила бегунья.









На фото — первая и значимая награда для Тимановской награда - серебро чемпионата Европы u23 , которое было завоевано в Польше