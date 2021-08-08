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Удар по самым беззащитным: зачем власти закрывают НГО

08.08.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ведь от того страдают инвалиды, больные дети, пенсионеры…

Удар по самым беззащитным: зачем власти закрывают НГО
Зачем власти закрывают НГО, которые не вмешивались в политику, а занимались экологией, сельскими инициативами, культурой? Более того, многие организации помогали инвалидам, пенсионерам, больным детям. Об этом поговорили в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок» с Татьяной Гацура-Яворской —  правозащитницей, руководителем общественного объединения «Звяно» и Тарасом Тарналицким — журналистом, кинокритиком.

По мнению Татьяны Гацуры-Яворской, закрытие НГО — это ответ власти на санкции, введенные западными странами. «Вы ввели против нас санкции — мы за это накажем наших граждан: закроем все доброе и хорошее», примерно такая логика.

— Мне понравилось, как один парень провел аналогию между тем, что происходит сейчас в Беларуси, и тем, что он видел в детстве. Он рассказывал о гопниках, которые мучили кота. Мучили лишь потому, что могли. И они считали себя крутыми. Так и сейчас: мы можем закрыть детский хоспис, лишь потому, что мы можем. И неважно, что кто-то  будет страдать, — сказала Татьяна Гацура-Яворская. — А ведь это в первую очередь удар по людям, по уязвимым группам, которые нуждались в поддержке и помощи.

Тарас Тарналицкий отметил, что усматривает некоторую логику в действиях власти. Закрытие НГО для власти — «это прагматика плюс моральное удовлетворение».

— До введения санкций через НГО государство получало деньги на решение социальных вопросов. Речь идет о сотнях миллионов долларов, если говорить про весь сектор НГО. Сейчас из-за санкций возможность получения этих денег исчезла, соответственно, с точки зрения власти, исчезла необходимость в сохранении НГО. Кроме того, тут есть возможность не только закрыть, но и получить от этого моральное удовлетворение.

Гости передачи уверены, что в ближайшие месяцы зачистки будут продолжаться. Власти продолжат репрессировать активистов, закрывать организации, «искать новых жертв и врагов».

— Маховик репрессий уже давно работает и причин для того, чтобы он останавливался, нет, — сказал Тарналицкий.

При этом Татьяна Гацура-Яворская считает, что, несмотря на зачистки, все в Беларуси хорошо.

— Это может прозвучать странно, но я считаю, что все хорошо. Несмотря на происходящее, белорусы — это люди, которые готовы страдать за свой выбор, готовы на жертву. В стране сотни политзаключенных, а мы знаем лишь единичные случаи, когда человек был готов согласиться с обвинением и пойти на сделку со своей совестью, отказаться от своих убеждений. 

Поэтому я наоборот считаю, что мы сильная сторона в этом конфликте, Я надеюсь, что в итоге власть поймет, что с «любимой» нужно договариваться и добиваться взаимной любви другим способом, — сказала правозащитница.

Посмотреть всю передачу можно по ссылке
 
 
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