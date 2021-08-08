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Фотофакт. В Варшаве прошло шествие в память о событиях августа-2020 в Беларуси

08.08.2021 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Шествие в память о событиях августа 2020 года в Беларуси состоялось сегодня в Варшаве.

В нем приняли участие живущие в Польше белорусы, а также солидарные с ними поляки и представители других народов.

Фотофакт. В Варшаве прошло шествие в память о событиях августа-2020 в Беларуси

В числе участников были белорусские демократические политики и активисты, музыканты, представители общественности, а также группа белорусских анархистов.

Собравшие прошли маршем из центра Варшавы к зданию посольства Беларуси.

Фотофакт. В Варшаве прошло шествие в память о событиях августа-2020 в Беларуси

Фотофакт. В Варшаве прошло шествие в память о событиях августа-2020 в Беларуси

Фотофакт. В Варшаве прошло шествие в память о событиях августа-2020 в Беларуси

Фотофакт. В Варшаве прошло шествие в память о событиях августа-2020 в Беларуси

 

 

 

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Шествие в память о событиях августа 2020 года в Беларуси состоялось сегодня в Варшаве. В нем приняли участие живущие в Польше белорусы, а также солидарные с ними...
 
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