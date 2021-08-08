Фотофакт. В Варшаве прошло шествие в память о событиях августа-2020 в Беларуси

Шествие в память о событиях августа 2020 года в Беларуси состоялось сегодня в Варшаве.

В нем приняли участие живущие в Польше белорусы, а также солидарные с ними поляки и представители других народов.





В числе участников были белорусские демократические политики и активисты, музыканты, представители общественности, а также группа белорусских анархистов.

Собравшие прошли маршем из центра Варшавы к зданию посольства Беларуси.















