ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эйсмонт о людях, которые предали Лукашенко: в самый сложный момент ударили в спину

08.08.2021 18:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Эйсмонт о людях, которые предали Лукашенко: в самый сложный момент ударили в спину

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Я бы взяла на себя смелость сказать про предательство. Вот это всеми нами воспринималось очень эмоционально. Наверное, так же это воспринимал и Президент. Каждый из нас столкнулся с предательством – кто-то близких, кто-то далеких людей, кто-то коллег. Ни для кого из нас это не прошло просто так ровно. Но Президента предавали люди (я могу об этом говорить, я это знаю), для которых было очень и очень немало сделано им лично, которых он очень хорошо знал. Очень хорошо знал.

Кого-то знал с экрана, следил внимательно, симпатизировал. Кого-то знал на каких-то мероприятиях, работали вместе много лет. Кто-то приходил за помощью по самым разным вопросам – и он никогда не отказал. И эти люди в самый сложный момент, наверное, можно сказать, ударили в спину.

Эйсмонт о людях, которые предали Лукашенко: в самый сложный момент ударили в спину

Сегодня мы говорим о том, что мы очистились и понимаем, что есть безусловные плюсы в том, что это произошло. И тогда эмоционально это воспринималось достаточно сложно вкупе со всем, что происходило. Сегодня мы понимаем, что это должно было произойти.

Игорь Сергеенко: предателей, наверное, ненавидят, мягко говоря, все. Читайте здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Владимир, ты должен перейти на сторону народа». Кто прислал Макею СМС с таким текстом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by