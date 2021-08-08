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Эйсмонт о людях, которые предали Лукашенко: в самый сложный момент ударили в спину
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Кого-то знал с экрана, следил внимательно, симпатизировал. Кого-то знал на каких-то мероприятиях, работали вместе много лет. Кто-то приходил за помощью по самым разным вопросам – и он никогда не отказал. И эти люди в самый сложный момент, наверное, можно сказать, ударили в спину.
Сегодня мы говорим о том, что мы очистились и понимаем, что есть безусловные плюсы в том, что это произошло. И тогда эмоционально это воспринималось достаточно сложно вкупе со всем, что происходило. Сегодня мы понимаем, что это должно было произойти.
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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