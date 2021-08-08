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«Владимир, ты должен перейти на сторону народа». Кто прислал Макею СМС с таким текстом?

08.08.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Владимир, ты должен перейти на сторону народа». Кто прислал Макею СМС с таким текстом?

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Один мой европейский коллега написал (СМСка где-то хранится в телефоне): «Владимир, ты должен перейти на сторону народа. Это решающий этап. За тобой последуют другие» и так далее. Точно так же было сказано и некоторыми оппонентами здесь, что если вы перейдете, то это будет как эффект домино  за вами последуют и другие члены правительства, и тогда власть рухнет.

Эйсмонт о людях, которые предали Лукашенко: в самый сложный момент ударили в спину. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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