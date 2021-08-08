|
Алексей Дзермант: «Мы увидели, что и вертикаль властная не посыпалась»
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Алексей Дзермант, политолог:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)