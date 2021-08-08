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Игорь Сергеенко: самый высокопоставленный белорусский военный преступник – гражданин США

08.08.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Игорь Сергеенко: самый высокопоставленный белорусский военный преступник – гражданин США

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Белорусское государство, лично Александр Лукашенко сделали все возможное для того, чтобы сохранить, сберечь память о Великой Отечественной войне. А другая сторона постоянно совершала нападки, пыталась как бы размыть, увести в другую сторону, на другие темы переключить, вообще убрать термин «Великая Отечественная война». Тем не менее народ (и эти события показали) остается верен памяти о войне. Естественно, БЧБ-флаг, его непопулярность, которая фиксируется социологическими данными, что он уступает государственному флагу, связана с тем, что он использовался полицаями.

Игорь Сергеенко: самый высокопоставленный белорусский военный преступник – гражданин США

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
«Белорусская тайна» [«Белорусский секрет» – прим. ред.], Джон Лофтус, издание 1982 года. Он описывает политическую иммиграцию в Штатах в послевоенный период. Там осели многие пособники фашистов и руководители так называемого Белорусского центрального совета, белорусской рады. Это и Радослав Островский, и Франц Кушель, и Станислав Станкевич и многие-многие другие. На могиле Радослава Островского указано: «Президент Белорусского центрального совета». Самый высокопоставленный военный преступник – гражданин Соединенных Штатов. Книга издана, написана американцем.

Игорь Сергеенко: самый высокопоставленный белорусский военный преступник – гражданин США

Эти люди спокойно дожили до глубокой старости, похоронены на православном кладбище святой Евфросинии на Саут-Ривер. Здесь памятник: «Слава борцам за свободу и независимость Белороссии».

Иван Кубраков: никто из протестующих не знает, что такое БЧБ-символика и где её использовали. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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