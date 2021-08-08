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«Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО». Макей о заявлении бывшего помощника президента США

08.08.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО». Макей о заявлении бывшего помощника президента США

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать серой зоны, которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом.

«Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО». Макей о заявлении бывшего помощника президента США

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Много где произошло цветных революций, и к Республике Беларусь – здесь даже не пытались они это делать. В 2020 году попытались, но у них ничего не получилось. Ну не может человек воспитанный, выросший в семье ветерана, выросший в семье тех людей, которые воевали за Родину, которые погибли, просто так взять и стать на колени. Ну не бывает такого и не будет, потому что нас с вами – можно сказать, новое поколение, которое уже родилось, когда мир был на земле, – нас воспитывали, нам наши деды, отцы, родители рассказывали, что было, когда пришли фашисты. Поэтому такое просто-напросто невозможно.

«Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО». Макей о заявлении бывшего помощника президента США

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:
В нас, женах офицеров, все же чуть-чуть больше течет кровь наших ветеранов. Вся наша любовь, вся наша внутренняя сила и гордость за своих мужчин – наверное, мы будем передавать им, просто в их спины, и будем направлять максимально на победу. А наши мужики никогда не сдадутся.

«Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО». Макей о заявлении бывшего помощника президента США

Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:
Не хочется громкие фразы говорить – наверное, потому что в нас дух живет наших предков. Не отдадим никому нашу страну. Мы хотим жить в нашей родной Беларуси. Я хочу жить в своем родном городе. Я хочу, чтобы люди соблюдали закон, чтобы все у нас было спокойно, мирно. Наше желание жить в мирной и спокойной стране позволило нам отстоять ее и продолжать жить так. И оставить ее нашим детям.

Игорь Сергеенко: самый высокопоставленный белорусский военный преступник – гражданин США. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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