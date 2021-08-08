ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Премьер-министр: Беларусь должны были экономически удушить ещё в 2020 году

08.08.2021 18:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Премьер-министр: Беларусь должны были экономически удушить ещё в 2020 году

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь, у стен белорусской брестской Цитадели, буквально в первые часы войны нацистский блицкриг сорвался. Захватчики (а против Советского Союза воевала почти вся Европа) не понимали тогда, почему даже в самых отчаянных ситуациях советский солдат не сдавался, как вообще он смог выстоять и победить. Так же сегодня нас не понимают потомки тех, кто в 1940-е шли по белорусской земле на Москву, жгли дома и уничтожали людей. Недоумевают, почему мы все еще существуем на этой земле как государство. Видимо, им этого не дано понять. Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее.

Премьер-министр: Беларусь должны были экономически удушить ещё в 2020 году

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Должны были экономически удушить еще в 2020 году. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь – фактически в ежедневном режиме решали вопросы, связанные с финансово-банковской системой страны, обеспечением ее устойчивости, недопущением девальвационных процессов, ведь тогда была предпринята масштабная, я ее назову диверсионной, информационная атака.

«Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО». Макей о заявлении бывшего помощника президента США. Подробнее здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воскресенский про Украину: там родственники годами, ещё со времён оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by